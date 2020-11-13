Когда мы получим вакцину от COVID-19, она может уже не понадобиться, – инфекционист
Когда создадут эффективную вакцину от COVID-19 и она дойдет до Украины, в ней уже может не оказаться необходимости.
Об этом заявила заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноградова в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 13 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По словам эпидемиолога, коронавирус, с которым сейчас борется человечество, является РНК-вместимым, т.е. высокомутабельным, что создает трудности для создания эффективной вакцины.
"Мы не смогли сделать вакцину от ВИЧ-инфекции, хотя их разрабатывали, и было 83 варианта. Делали вакцину против гепатита С, и тоже не сделали", – напомнила Виноградова.
По ее словам, вирус очень быстро меняет различные модификации.
"Этот вирус очень быстро приобретает различные вариации в протективных участках, которые отвечают за иммунный ответ. И нет гарантий, что та вакцина, которую мы так с вами ждем, к тому времени, когда она придет, будет нам нужна", – отметила эксперт.
Также она сообщила, что человечество на пороге встречи с третьим вирусом.
"Сначала SARS-CoV-2, затем с шестью мутациями пришел к нам испанский вариант. И теперь на пороге у нас вирус норок. То есть нам надо уже три вакцины. А мы пока делаем первую", – сказала эпидемиолог.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 ноября американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о завершении третьей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая якобы показала эффективность в 90% случаях.
Председатель фармацевтического гиганта Альберт Бурла анонсировал, что препарат станет бесплатным для всех жителей США. Он выразил надежду, что остальные страны поступят так же.
Украина попала в список 92 стран, которые могут получить вакцину против коронавируса COVID-19 бесплатно или по специальной рыночной цене. Такая возможность предусмотрена механизмом COVAX, к которому присоединилась наша страна.