Когда мы получим вакцину от COVID-19, она может уже не понадобиться, – инфекционист

Когда создадут эффективную вакцину от COVID-19 и она дойдет до Украины, в ней уже может не оказаться необходимости.

Об этом заявила заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноградова в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 13 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам эпидемиолога, коронавирус, с которым сейчас борется человечество, является РНК-вместимым, т.е. высокомутабельным, что создает трудности для создания эффективной вакцины.

"Мы не смогли сделать вакцину от ВИЧ-инфекции, хотя их разрабатывали, и было 83 варианта. Делали вакцину против гепатита С, и тоже не сделали", – напомнила Виноградова.

По ее словам, вирус очень быстро меняет различные модификации.

"Этот вирус очень быстро приобретает различные вариации в протективных участках, которые отвечают за иммунный ответ. И нет гарантий, что та вакцина, которую мы так с вами ждем, к тому времени, когда она придет, будет нам нужна", – отметила эксперт.

Также она сообщила, что человечество на пороге встречи с третьим вирусом.

"Сначала SARS-CoV-2, затем с шестью мутациями пришел к нам испанский вариант. И теперь на пороге у нас вирус норок. То есть нам надо уже три вакцины. А мы пока делаем первую", – сказала эпидемиолог.

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