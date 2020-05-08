Когда украинцы полетят в Турцию и Египет: туроператор назвал приблизительные даты

Украинцы в 2020 году уже не полетят на отдых в Турцию, а Египет, Европа и Азия откроются не раньше осени.

Об этом на условиях анонимности в комментарии OBOZREVATEL рассказал директор одного из крупнейших украинских туроператоров. По его словам, из-за этого тревел–бизнес находится в полной катастрофе, осенью ожидаются банкротства.

"В туристическом бизнесе полная катастрофа. Турция до конца июля закрыла влет для Украины, как одной из 16 стран, которым запрещено посещать ее и транзитить. Возможно, в конце июля там откроют определенные аэропорты на побережье, но наши туроператоры в этом году туда не полетят", – отметил он.

По его словам, начинать программы в Турцию со средины июля или начала августа нет никакого смысла, это будет очень дорого. А вот Европа и Египет для иностранных туристов откроются в конце августа-первых числах сентября.

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"Цены на Египет останутся на прежнем уровне. Там живут практически на нуле за счет украинцев. А наши любят все на шару, ездят за 300 долларов, а 500 уже дорого. Шведские столы тоже отменять никто не будет. Если немцу не дать шведский стол и неограниченное количество пива, он просто туда не поедет. А его там ждут!", – объяснил эксперт.

А вот страны Азии, по его мнению, для Украины могут открыться уже глубокой осенью.

"На Бали было всего лишь две смерти от коронавируса, а от малярии там умирают сотни и тысячи в год. Индонезия ввела карантин, потому что тоже находится в международной корпорации. Первыми к ним полетят азиаты. Китай подтверждает, что с мая начинает полеты в Индонезию, а вот Украина не раньше глубокой осени", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 15 мая Египет откроет отели на популярных курортах Хургады и Шарм-ель-Шейха. Изначально в отели будут допускать только граждан страны. Когда откроются границы для иностранных туристов, им придется предоставлять справки об отсутствии коронавируса COVID-19.