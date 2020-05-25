Когда католическая Троица в 2020 году: названа дата

В 2020 году Троица у католиков отмечается в один день с православной – 7 июня.

В отличие от верующих православного обряда, католики отмечают Пятидесятницу и Троицу как два отдельных праздника. Так, католическая Троица наступает в первое воскресенье после Пятидесятницы.

Католическая Троица в 2020 году Иллюстративное фото: golos.ua

Дата празднования Троицы, как у православных, так и у католиков, зависит от даты Пасхи, которая в 2020 году отмечалась 19 апреля у православных и 12 апреля – у католиков.

Таким образом католическая Пятидесятница в 2020 году приходится на 31 мая, а Святая Троица – на 7 июня.

День Святой Троицы у католиков посвящен христианскому учению о троичности Бога, в то время как в Пятидесятницу празднуют исключительно событие Сошествия святого Духа на апостолов.

На 11-й день после Пятидесятницы у католиков следует праздник Тела и Крови Христовых. На 19-й день – праздник Пресвятого Сердца Иисуса. Завершает цикл Пятидесятницы на 20-й день после нее праздник Непорочного Сердца Девы Марии.

На все праздники цикла Пятидесятницы у священников католической церкви принято облачаться в одеяния красного цвета, однако на Троицу они облачаются в белое.

Во время праздничного Богослужения в центре храма располагаются святые дары. Причем традиции празднования в разных странах могут отличаться. Например, в храмах Италии в Троицу разбрасывают лепестки роз, во Франции трубят в трубы, а в Англии проводят церковные шествия и Духовские ярмарки.

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