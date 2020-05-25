Когда католическая Троица в 2020 году: названа дата

В 2020 году Троица у католиков отмечается в один день с православной – 7 июня.

Хотя обычно в католической традиции праздники Пятидесятницы и Троицы празднуются с разницей в одну неделю, в этом году это одна дата.

Католическая Троица в 2020 году Иллюстративное фото: golos.ua

Как известно, дата празднования Троицы, как у православных, так и у католиков, зависит от даты Пасхи, которая в 2020 году отмечалась 19 апреля.

Поскольку Святой Дух сошел на апостолов на 50-й день после Воскресения Христова, Троицу еще называют Пятидесятницей. Однако, отметим, в римском обряде Троица является отдельным от Пятидесятницы праздником, который обычно отмечается в следующее за ним воскресенье.

Этот день посвящен христианскому учению о троичности Бога, в то время как в Пятидесятницу празднуют исключительно событие Сошествия святого Духа на апостолов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Троицу.

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