Главная Новости
25 мая • обновлено в 16:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Когда католическая Троица в 2020 году: названа дата

1.3т
Читать материал на украинском

В 2020 году Троица у католиков отмечается в один день с православной – 7 июня.

Хотя обычно в католической традиции праздники Пятидесятницы и Троицы празднуются с разницей в одну неделю, в этом году это одна дата.

Католическая Троица в 2020 году

Католическая Троица в 2020 году

Иллюстративное фото: golos.ua

Как известно, дата празднования Троицы, как у православных, так и у католиков, зависит от даты Пасхи, которая в 2020 году отмечалась 19 апреля.

Поскольку Святой Дух сошел на апостолов на 50-й день после Воскресения Христова, Троицу еще называют Пятидесятницей. Однако, отметим, в римском обряде Троица является отдельным от Пятидесятницы праздником, который обычно отмечается в следующее за ним воскресенье.

Этот день посвящен христианскому учению о троичности Бога, в то время как в Пятидесятницу празднуют исключительно событие Сошествия святого Духа на апостолов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Троицу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
Католическая церковь традиции церковь религия праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 245.

    Вылечились: 7234. Умерли: 623.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 346 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр COVID-19 – в Ривненской области растет количество зараженных.

  • Черногория стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию.

  • Иммунолог пояснил, как лето "ударит" по COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги