Когда карантин в Украине закончится: глава Минздрава назвал новые сроки

Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса начнут ослаблять, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться, но не раньше Пасхи.

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Об этом на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции рассказал министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам главы Минздрава, окончательное решение будет принято не ранее 24 апреля.

Карантин в Украине

"Мы ежедневно анализируем ситуацию, эпидемиологеское состояние в стране и мире, смотрим, каким образом распространяется болезнь, анализируем, как другие страны, такие как Китай или Австрия, начали ослаблять карантинные мероприятия.

При возможности улучшения эпидемиологической ситуации, когда мы будем видеть, что уже можем пошагово уменьшать карантинные меры, мы сразу это начнем делать", – отметил Степанов.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий и, главное, не нарушать карантин на Пасху, то карантин начнут ослаблять уже 24 апреля.

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