Когда это закончится? В сети рассказали о возмутительном инциденте на "Укрзалізнице"

Контроллер "Укрзалізниці" в Житомирской области не выдавала пассажирам билеты за проезд после того, как брала деньги.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Климчук.

"Еду дизель-поездом "Коростень – Винница" в Житомир. На станции "Новая Боровая" нет кассы, поэтому даю деньги при входе контроллеру. Она берет деньги и уже спрашивает у следующих пассажиров, куда им. На просьбу дать билет посмотрела на меня с таким осуждением, что на мгновение даже стало стыдно. Говорит: "Тогда дороже будет", – сообщил журналист.

По его словам, женщина взяла деньги и через несколько минут принесла бумажку на "общепанятнам языке".

"Остальных пассажиров "абилетила" себе в карман. Не стесняясь. С достоинством королевы украинских железных дорог. Менеджеры "Укрзалізниці", на пригородных сообщениях Вы создали идеальные условия для хапуг и разводите в себе зайцев в промышленных масштабах. И "туйво", я вас "не панимаю". Грустно это все", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", сотрудники "Укрзалізниці" попали в нелепую ситуацию, странно переведя названия украинских населенных пунктов.