Когда дадут Томос Украине: Филарет объяснил процедуру

Украина ожидает получение Томоса от Вселенского патриархата, поэтому от него зависит созыв Собора, на котором будет принят общий устав единой Украинской православной церкви согласно законам нашего государства.

Всю процедуру на пресс-конференции объяснил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

По его словам, Собор в присутствии экзарха Вселенского патриархата должен зафиксировать объединение трех церквей – Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и части Московского патриархата.

Патриарх Филарет

"Когда они объединятся, то примут решение, каким образом они будут выбирать предстоятеля объединенной церкви – открыто или тайно. Потом, когда будет выбран предстоятель, Вселенский патриархат созовет Синод и примет окончательное решение про предоставление объединенной церкви Томоса про автокефалию", - рассказал Филарет.

Он подчеркнул, что точная дата объединяющего Собора зависит от присутствия экзарха Вселенского патриархата.

"Мы надеемся, в ближайшее время. Дату назвать пока не можем", - сказал он.

В свою очередь архиереи Киевского патриархата считают, что только патриарх Филарет может быть единым кандидатом на пост предстоятеля и возглавить объединенную Украинскую православную церковь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филарет объяснил, кто может помешать созданию единой УПЦ.