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Когда дадут Томос Украине: Филарет объяснил процедуру

1.9тЧитать материал на украинском

Украина ожидает получение Томоса от Вселенского патриархата, поэтому от него зависит созыв Собора, на котором будет принят общий устав единой Украинской православной церкви согласно законам нашего государства.

Всю процедуру на пресс-конференции объяснил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

По его словам, Собор в присутствии экзарха Вселенского патриархата должен зафиксировать объединение трех церквей – Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и части Московского патриархата.

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

"Когда они объединятся, то примут решение, каким образом они будут выбирать предстоятеля объединенной церкви – открыто или тайно. Потом, когда будет выбран предстоятель, Вселенский патриархат созовет Синод и примет окончательное решение про предоставление объединенной церкви Томоса про автокефалию", - рассказал Филарет.

Он подчеркнул, что точная дата объединяющего Собора зависит от присутствия экзарха Вселенского патриархата.

"Мы надеемся, в ближайшее время. Дату назвать пока не можем", - сказал он.

В свою очередь архиереи Киевского патриархата считают, что только патриарх Филарет может быть единым кандидатом на пост предстоятеля и возглавить объединенную Украинскую православную церковь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филарет объяснил, кто может помешать созданию единой УПЦ.

Персона
Патриарх Филарет
Место
УкраинаКиев
Объекты
единая церковьУПЦ КПУПЦ МПУАПЦ
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
А чего на Украине дождутся раньше - второго происшествие Христа, которое неизбежно рано или поздно, или же сначала Томос?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Интересно, сколько мальчиков в Украине после получения автокефалии назовут именем Варфоломей?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Коротше кажучи, нiчого Фiларет не пояснив. Бо й не може цього зробити, доки не отримає конкретну вiдповiдь вiд Варфоломiя. А Варфоломiй сказав: коли прийде час. Приблизно те ж саме говорить i Iоан у своєму Апокалипсисi про кiнець свiту: як Бог дасть - може, завтра, а, може, через мiльйон рокiв.
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