Когда будут заморозки и первый снег осенью-2020 в Украине: синоптики дали прогноз

Осень-2020 в Украине будет и дальше аномально теплой и сухой. Постепенное похолодание начнется только в первых числах октября, а первый мокрый снег ожидается не ранее конца следующего месяца.

Но и это не повод готовится к зиме, считают синоптики, с которыми пообщался OBOZREVATEL: осадки пройдут на фоне плюсовой температуры, которая продержится еще и почти весь декабрь.

“Постепенный переход к более прохладному периоду начнется приблизительно через неделю-две. Тем не менее, к морозам готовится пока не стоит”, – утверждает синоптик Татьяна Адаменко.

О вероятности засухи и даже пожарной опасности в этом сезоне рассказала синоптик Вера Балабух. Также она отметила, что осень в целом будет аномально теплой, однако в конце октября-в ноябре возможен мокрый снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики говорили, что засушливый первый месяц осени стал проблемой для аграриев, не исключено, что озимые придется сеять в начале октября. Впереди у Украины еще как минимум три бабьих лета.