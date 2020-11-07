Когда больных COVID-19 можно выписывать из больницы: в Минздраве дали объяснение

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что пациенты, больные коронавирусом, могут быть выписаны из медучреждения без негативного теста на COVID-19.

Об этом он сказал во время брифинга по противодействию распространению инфекции в субботу, 7 ноября. По словам министра, решение о выписке должен принимать семейный врач на основе самочувствия пациента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Принимать лекарства, находясь дома гораздо лучше, чем быть в больнице. Любое медучреждение имеет внутренне больничную инфекцию. Если нет клинико-лабораторных признаков активного инфекционного процесса, которые определяются методом ПЦР, больной может быть выписан домой на самоизоляцию. То есть если пациент является ПЦД-положительным, но есть все основания для лечения дома, его надо выписывать. Не обязательно ждать негативного теста", – сказал министр.

Степанов напомнил, что многие люди переносят коронавирусную инфекцию в легкий способ или бессимптомно.

"Так же и пациенты, которые имеют среднее или тяжелое течение болезни, но критический момент, при котором требуется постоянный надзор врачей и пребывание в стационаре, заканчивается и нет угрозы жизни, врач должен выписывать такого пациента", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 7 ноября в Украине официально подтверждено 450 934 случая коронавирусной инфекции. Из них 10 746 были обнаружены за минувшие сутки, что стало новым рекордом с суточного прироста.