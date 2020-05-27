Кофе с пельменями и консервация: что ели обычные люди в СССР

Завтрак, обед и ужин советского человека зависели от его достатка, который в первую очередь был связан с местом жительства, а также способности заводить связи с нужными людьми.

При этом утверждается, якобы важными качествами для "выживания" были терпение – для бесконечного стояния в очередях, а также упорство и оптимизм. О том, как питались люди в СССР, пишет "Рамблер".

Отмечается, что города и области в странах бывшего Союза снабжались по нескольким категориям. Особыми были и первыми удостаивались лучшего столицы и так называемые закрытые города. Тогда как остальная получали продукты по второй категории, а какие-то крайние регионы и вовсе – по третьей. Цены также отличались, в том числе, с учетом расходов на доставку.

По словам некоторых людей, в городах так называемой первой категории среди разнообразия еды можно было наблюдать "советское изобилие".

"В свободной доступности были колбаса нескольких сортов, сыры, не только шоколадные конфеты, но и зефир, и пастила, "молочка" всех видов, любые сезонные овощи и фрукты, рыба. Даже черная икра лежала свободно. С мороженым тоже не было проблем. Но мясо все равно приходилось доставать. Летом мы часто ездили к родственникам… В некоторых на прилавках ничего, кроме почерневших макарон и ирисок без упаковки, я не помню", – приводит издание слова представительницы того времени.

Другие рассказывают, что хорошее снабжение было в регионах, которые граничили с Европой, еще многое зависело и от теплого климата. Так, если глава семейства занимался охотой или рыбалкой, то это помогало разнообразить ежедневное меню семьи. Другие же "выкручивались" с помощью дачных участков, где выращивали все, что могли. А в лесной местности можно было запастись маринованными и сушеными грибами.

"Вообще укоренившаяся привычка к консервированию овощей и фруктов во многом является следствием вечного дефицита свежих плодов. Кроме того, многие устраивали продуктовые рейды в большие города, набивая сумки деликатесами. Хлеб и макароны были единственными продуктами, которые можно было найти в любом магазине", – говорится в сообщении.

А вот рассказы людей о разнообразии пищи на обеденном столе большинства обычных граждан в СССР отличаются. Об этом они рассказывают в сети.

"Завтрак состоял из яичницы, отварных сосисок, батона, кофе с молоком. Это классический завтрак многих семей середины 80-х. На стол часто подавали яичницу или хлеб с маслом и колбасой. Некоторые вместо яичницы готовили омлет", – утверждает юзер.

"Сосиски в СССР – это праздник, и очередь метров на сто. И выкидывали на прилавки их пару раз в месяц", – не согласился с ним другой.

"Кофе с молоком? Чушь. Кофе был дефицитом. Все пили молоко или чай, дорогой грузинский и дефицитный индийский. Чай пили с блюдечком. Сосиски? Я сосиски в телевизоре видел гораздо чаще, чем в тарелке. Вареная колбаса с кусками сала была чаще, но не каждый день… Хлеб с маслом был всегда, иногда с маргарином. Яичница или омлет тоже были всегда", – поддержал предыдущего еще один фоловер.

"Завтрак был – чай, кофе, какао. На закуску: гренки, блинчики, сырники пирожки с чем-нибудь. А ели все, что было, кофе утром и с пельменями заходит нормально, если куда-то ехать, то и с жареной картохой", – утверждает пользователь, который тоже родился в СССР.

Фото завтрака советского инженера, которому не поверили пользователи сети @ussrlife

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети показали, как проходил типичный завтрак в СССР. Так, судя по кадру из советского фильма "Афоня", завтрак в те времена обычно состоял из несвежего хлеба, соли из консервной банки и макарон в алюминиевой кастрюле.

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