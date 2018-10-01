Кофе пить можно! Составлен топ-6 советов по борьбе с бессонницей

Добровольцы, страдающие от бессонницы и частого просыпания посреди ночи, выработали ряд общих советов, который поможет справиться с беспокойным сном.

Нужно придерживаться всего шести правил, которые благотворно повлияют на улучшение ночного отдыха, пишет колумнист The Guardian Зои Вильямс. Она отмечает, что и сама страдала от схожих проблем и протестировала рекомендованные методы на себе.

1. Засыпайте в полной темноте, а если не можете этого достичь — надевайте специальные маски для сна.

"Лучшего всего использовать сатиновые маски — вы почувствуете себя фантастически", — уточнила Вильямс.

2. Не употребляйте алкоголь за два часа до сна. При этом не запрещается пить кофе.

"Кофеин не сыграет никакой разницы, если только вы к нему не чувствительны", — пояснила колумнист.

3. Не ешьте после 21:00.

4. Ежедневно занимайтесь физическими упражнениями, даже если они не высокой интенсивности.

"Существует правило, запрещающее посещать тренажерный зал накануне сна, но я его никогда не придерживалась", — поделилась женщина.

5. Ограничивайте общение с людьми перед сном для того, чтобы мысли находились в спокойствии.

6. Заведите дневник сна.

"Это звучит глупо, но используя специальные приложения, я фиксирую дремоту, глубокий сон и фазу бодрствования, а затем превращаю их в график и чувствую себя более ответственно", — пояснила Зои Вильямс.

Как писал OBOZREVATEL, ученые назвали неожиданную опасность бессонницы. Выяснилось, что люди, которые испытывают проблемы со сном, чувствуют себя одинокими и чаще избегают контактов с другими людьми.