"Кое-как сваяли!" Геолог объяснил опасность Крымского моста

Место, на котором российские оккупанты соорудили Крымский мост, совершенно для этого непригодно. Поэтому его можно считать опасным.

Об этом рассказал российский геолог, доктор наук в Российской академии наук Юрий Медовар, передает "Крым.Реалии". Он назвал сооружение критическим.

"Это место было абсолютно непригодно для строительства моста, но проектировщики решили угодить. Этот мост критический. В угоду одному человеку они его вроде бы кое-как сваяли", – сказал российский ученый.

Геолог назвал Крымский мост "критическим" utro.ru

Кроме того, Медовар заявил, что "никогда в жизни по этому мосту не поехал бы ни на каком поезде, ни на какой машине".

Ранее российские оккупанты в Крыму заявили о завершении строительства железнодорожной части Крымского моста. В свою очередь, крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

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