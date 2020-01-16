Главная Новости
16 января • обновлено в 11:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Кое-как сваяли!" Геолог объяснил опасность Крымского моста

1.5т
Читать материал на украинском

Место, на котором российские оккупанты соорудили Крымский мост, совершенно для этого непригодно. Поэтому его можно считать опасным.

Об этом рассказал российский геолог, доктор наук в Российской академии наук Юрий Медовар, передает "Крым.Реалии". Он назвал сооружение критическим.

"Это место было абсолютно непригодно для строительства моста, но проектировщики решили угодить. Этот мост критический. В угоду одному человеку они его вроде бы кое-как сваяли", – сказал российский ученый.

Геолог назвал Крымский мост "критическим"

Геолог назвал Крымский мост "критическим"

utro.ru

Кроме того, Медовар заявил, что "никогда в жизни по этому мосту не поехал бы ни на каком поезде, ни на какой машине".

Ранее российские оккупанты в Крыму заявили о завершении строительства железнодорожной части Крымского моста. В свою очередь, крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крымский мост
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
7
12
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Пару лет назад здесь уже это було
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Свидосвиньи, все к корытцу. Информационных помоев от старика Медовара подвезли. Несвежие, правда, но в условиях тотальной зрады, не вам перебирать харчами.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Медовар - агент ФСБ, его задача - выставлять украинцев идиотами.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги