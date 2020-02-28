Зеленский решил вернуть украинские каналы и отменить кодировку спутника

До 16 марта 2020 года в Украине должны запустить незакодированные спутниковые международные версии общенациональных телеканалов. Также операторы разработают соцпакеты спутникового ТВ с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения.

Об этом в пятницу, 28 февраля, на встрече с президентом Владимиром Зеленским договорились представители украинских медиагрупп, передает пресс-служба ОП. Уточняется, что соцпакеты предоставят операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat. Таким образом украинцы получат возможность просматривать закодированные каналы за небольшую плату.

Зеленский подчеркнул, что международная версия украинских телеканалов должна быть взвешенной и с приоритетным контентом.

Встреча Зеленского с представителями медиагрупп president.gov.ua

Он указал на то, что вопрос кодирования каналов касается не только бизнеса, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. В то же время в следствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных каналов.

"Мы имеем не просто множество писем и тысячи звонков в Офис президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал через кодирование и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", – сказал Зеленский.

Вследствие этого альтернативой на этих территориях стало российское телевидение.

"Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещание и телевидение есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, – вы сами отключились", – заявил глава государства.

Встреча Зеленского с представителями медиагрупп president.gov.ua

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны имеет возможность ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала для ТВ, но это не решит всего спектра проблем.

"Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым мы сейчас нет другого доступа, кроме информационного", – пояснил президент.

Для комплексного решения проблемы он предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "ЗЕОНБУД" к 4 марта 2020-го принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию.

"ЗЕОНБУД" до 1 мая 2020 года также должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Оператор должен модернизировать и имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Кроме того, участники встречи договорились привлечь СНБО для координации усилий с медиагруппами по борьбе с нарушениями авторского права.

Встреча Зеленского с представителями медиагрупп president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, украинцы вынуждены смотреть российские телеканалы в частности в поселке Новые Санжары Полтавской области, где недавно прошли протесты против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая. Так, одна из местных жительниц рассказала, что в то время как украинские каналы стали платными, российское вещание доступно населению.

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