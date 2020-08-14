Книги о Холокосте разослали в 120 библиотек Украины: в 'Бабьем Яру' рассказали подробности

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с Украинской библиотечной ассоциацией начал распространение книг по библиотекам страны. Более 800 книг уже были отправлены в 123 библиотеки разных населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. В частности, книги уже были распространены по библиотекам Киева, Одессы, Кропивницкого, Черновцов, Львова, Луганска, Тернополя и т.д., а также в библиотеки ряда сел и поселков городского типа. Рассылка охватила библиотеки различных типов – областные, районные, научные, университетские, школьные, сельские.

"Наша цель – обеспечить читателей новыми и актуальными изданиями для повышения осведомленности о Холокосте в Украине и мире, и о трагедии Бабьего Яра, в частности", – отметил директор издательских проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Олег Шовенко. Он также добавил, что ощущается нехватка подобной литературы на местах.

"Представители библиотек, обращаясь к нам, озвучивали запрос на литературу, которая помогла ученым и не только в исследовании темы Холокоста, отмечали, что таких книг в их библиотеках очень мало. Учителя истории просили помочь с исторической литературой, в частности, с книгами о Второй мировой, так как часто ее им приходится покупать за свои собственные средства", – рассказал Шовенко.

Мемориальный центр "Бабий Яр" разослал книги в 120 библиотек страны

Для рассылки Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" предложил среднем 7 книг. Это книги, издание которых поддержал Мемориал: недавно издана впервые на украинском языке "Черная книга" Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана, "Геноцид: вступление в глобальной истории" Адама Джонса, "Мы хотели жить" Бориса Забарко, "Маус. Исповедь уцелевшего" Арта Шпигельмана , "Дневник Анны Франк. Графическая адаптация" Ари Фолмана и Давида Полонского, Каталог памятников жертвам Геноцида в Украине (издание Мемориального центра Холокоста). Также для рассылки была предложена книга Тимоти Снайдера "Черная земля".

Почти все библиотеки выразили желание получить все представленные им книги.

Книги были отправлены на места Укрпочтой. Рассылка делалась в сотрудничестве с библиотечной ассоциацией, поэтому обязательным условием для библиотеки, которая хотела получить набор книг, было членство в ней.

Напомним, благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – неправительственная благотворительная организация, которая призвана почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.