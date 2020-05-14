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Александр Юсупов
Александр Юсупов
Политический аналитик, член Chatham House Все статьи автора

Книга, яка викликає у російських імперіалістів важку форму коронавірусу

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Якщо є на світі книга, яка викликає у російських імперіалістів і малоросів важку форму коронавірусу, як біблія це робить з дияволом, то тільки ця.

Всесвітня книга фактів ЦРУ, сторінка 954: Україна була центром першої східнослов'янської держави, Київської Русі, яка протягом 10-го і 11-го століть була найбільшою і наймогутнішою державою в Європі. Ослаблена міжусобними чварами і монгольськими навалами, Київська Русь була пізніше інтегрована в Велике князівство Литовське...

Книга, яка викликає у російських імперіалістів важку форму коронавірусу

Як українцям вірно підказують історики відомства, Україна волею долі приречена на центральну роль в геополітиці континенту. Потрібно лише бути суворішими у внутрішній політиці, інтегруватися з північними і західними сусідами, і не довіряти дикунам зі сходу.

У це складно повірити в часи, коли Україна є найбіднішою країною Європи і управляється чужинцями. Однак, раз історія говорить, що це результат дій населення цих земель, а не неминучий результат, значить все в руках українців.

Як би Кремль тисячу років не намагався переписати історію і позбутися від "санітарного кордону" з незалежних східноєвропейських держав, цього не сталося і не судилося відбутися. Україна і її північні і західні сусіди неминуче створять східноєвропейську Атлантиду. А допоможуть їм у цьому США.

На жаль, перед тим як це станеться, ще будуть пережиті різні трагедії і пролиті ріки крові. Але, від долі не втече ніхто. Кінець глави близький, а нову прочитають не всі, лише гідні.

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Автор
Александр Юсупов Александр Юсупов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олександра Юсупова
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