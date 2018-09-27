"Тиха украинская ночь. Но воду надо перепрятать..." - Кляті українці десь в Криму заховали воду!! Треба її знайти! Далі пряма мова від віце-президента Російської Академії наук:

"За много лет существования Северо-Крымского канала под крымской землей накопились огромные запасы воды. Необходимо определить, где они находятся, и попробовать их добыть. Надо оценить, насколько это можно быстро сделать и насколько это экономически выгодно".

Сказав це віце-президент Російської академії наук (!!), академік, співголова робочої групи з розв'язання водної проблеми в Криму Валерій Бондур. Так-так, ви здогадалися вірно: російський академік народився в 1947 році в Полтаві. Він точно знає, як в голодні повоєнні роки українці ховали від колгоспів хліб та сало, якщо воно було.

У порівнянні з двома альтернативами: очистка каналізаційних стоків та опріснення морської води ця ідея виглядала більш ароматно.