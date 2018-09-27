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Андрей Клименко
Андрей Клименко
Главный редактор BlackSeaNewsВсе статьи автора

Кляті українці десь в Криму заховали воду!

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"Тиха украинская ночь. Но воду надо перепрятать..." - Кляті українці десь в Криму заховали воду!! Треба її знайти! Далі пряма мова від віце-президента Російської Академії наук:

"За много лет существования Северо-Крымского канала под крымской землей накопились огромные запасы воды. Необходимо определить, где они находятся, и попробовать их добыть. Надо оценить, насколько это можно быстро сделать и насколько это экономически выгодно".

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Сказав це віце-президент Російської академії наук (!!), академік, співголова робочої групи з розв'язання водної проблеми в Криму Валерій Бондур. Так-так, ви здогадалися вірно: російський академік народився в 1947 році в Полтаві. Він точно знає, як в голодні повоєнні роки українці ховали від колгоспів хліб та сало, якщо воно було.

У порівнянні з двома альтернативами: очистка каналізаційних стоків та опріснення морської води ця ідея виглядала більш ароматно.

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Автор
Андрей КлименкоАндрей Клименко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крым
Источник
Источник:Facebook Андрея Клименко
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ParaDox
ParaDox
вот так полтавский ибанько ... а для московитов "віце-президент Російської Академії наук:"
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Стельмах Михайло
Стельмах Михайло
Очень глубоко рыть нужно . До Онтарио . И с Великих озер отсосать всю воду . Пиндосы не заметят .
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