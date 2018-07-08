Стосовно плагіаторів.
Колись давно в 90-х (написав і засміявся) в Мурманську по ночах показували старі американські і європейські фільми. Була там така рубрика на телебаченні.
Так от дивлюся в три години ночі американський фільм 30-х років. Називається "Чиказький фокстрот", чи якось схоже, але про "фокстрот" точно.
Дивлюся, нікого не чіпаю, і раптом- знайома музика!
На екрані танцюють пари, звук поганенький, щось тріщить (фільм дійсно старий), пісня англійською мовою, але рідна і знайома!
Заважає текст.
Абстрагуюся, заплющую очі..
О диво!
Та це ж всєсоюзний бард Розенбаум!
В американському фільмі тридцятих років звучить його хіт і "візитівка". - "На коврє із жолтих лістьєв, в платьїце простом..."
А ви кажете "Вальс - бостон"...)))
Кляті американці побудували машину часу, щоб вкрасти у метра його пісню)))
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