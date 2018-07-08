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Сашко Лірник
Сашко Лірник
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Кляті американці побудували машину часу

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Стосовно плагіаторів.

Колись давно в 90-х (написав і засміявся) в Мурманську по ночах показували старі американські і європейські фільми. Була там така рубрика на телебаченні.

Так от дивлюся в три години ночі американський фільм 30-х років. Називається "Чиказький фокстрот", чи якось схоже, але про "фокстрот" точно.

Дивлюся, нікого не чіпаю, і раптом- знайома музика!

На екрані танцюють пари, звук поганенький, щось тріщить (фільм дійсно старий), пісня англійською мовою, але рідна і знайома!

Заважає текст.

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Та це ж всєсоюзний бард Розенбаум!

В американському фільмі тридцятих років звучить його хіт і "візитівка". - "На коврє із жолтих лістьєв, в платьїце простом..."

А ви кажете "Вальс - бостон"...)))

Кляті американці побудували машину часу, щоб вкрасти у метра його пісню)))

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Автор
Сашко ЛірникСашко Лірник
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Сашка Лірника
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