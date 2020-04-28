В Польше без украинцев пропадет весь урожай клубники: заробитчане не могут выехать из-за карантина

Из-за коронавируса и закрытия границ в Польше уже назрел настоящий клубничный кризис. Ранние сорта ягоды просто некому собирать, потому что часть украинцев уехала, а оставшиеся не желают гнуть спину на полях.

Фермеры буквально атакуют свое правительство, требуя решения проблемы.

Также в Польше не хватает рабочих. На одном из заводов даже заявили, что по примеру Финляндии привезут чартером себе работников. Но судя по всему, ничего у них не выйдет – украинское правительство заявило, что в Польшу смогут выехать только те, у кого там есть родственники.

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Ранняя клубника пойдет под нож

Поляки уже не могут без украинских рабочих рук. Больше всего обеспокоены фермеры – у них клубника на подходе, а собирать некому. В панике также и те, кто выращивает спаржу, и кто обрабатывает поля.

Сами фермеры в Польше говорят, что уже не будут собирать ранние сорта клубники. Потому что из 45 необходимых рабочих на поле трудится лишь 3-5.

Сбор клубники в Польше Польша Сегодня

Поляки, лишившиеся работы из-за коронавируса, не идут на сбор урожая. Фермеры везде дают объявления о том, что нужны рабочие руки. Но даже те граждане Польши, которые трудились на стройках или полях в западных странах, не хотят работать за такие деньги.

Если украинцы согласны собирать клубнику по цене 1,5 злотого (9,8 грн) за лукошко, то польские работники требуют в два раза больше.

В Польше за сбор лукошка клубники платят 1,5 злотого Фонд стратегической культуры

"Мне позвонил бывший работодатель, у которого я в Польше в прошлом году работала на поле. Предложил приехать на сбор ягод, захватив с собой подруг и родственников. Обещал жилье и даже обеды за его счет. Но поехать можно, только если оформить трудовую визу, а пока все визовые центры закрыты", – рассказывает Наталья Вороненко со Львовской области.

Некоторые польские фермеры даже едут к польско-украинской границе и там ищут себе рабочих на поля.

В сфере услуг работы нет

Один из заводов во Вроцлаве по примеру финнов решил организовать чартерный авиарейс, чтобы вывезти к себе 200 украинцев на работу. Правда, когда этот перелет состоится и состоится ли, пока не известно. Украинское правительство на днях сделало резкое заявление – заробитчан на время карантина из страны не выпустят.

Заробитчан из Украины не выпустят

"В Польше не хватает рук. Наши соотечественники нужны в сельском хозяйстве, строительстве, на переработке продуктов. А вот в таких сферах, как рестораны, кафе, отели, туризм, никто не нужен. Эти области больше всего пострадали от карантина в Польше", – говорит глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Это подтверждают данные аналитического центра по международному трудоустройству GremiPersonal. Он провел телефонный опрос и выяснил, что 33% украинцев, уехавших из Польши из-за карантина, интересуются, можно ли вернуться. Правда, большинство из них работали в сфере услуг, поэтому пока для них дорога в Польшу закрыта. А трудиться на полях они не хотят.

Зовут упаковывать рыбу и собирать мебель

Теперь польские работодатели набирают людей из тех, кто остался в Польше. Предлагают идти на упаковку рыбы, обещают по 14 злотых (91 грн) в час. На сборке мебели обещают платить 16 злотых (104 грн), на складах одежды – 13 злотых (84,5 грн).

Для тех, кто остался в Польше, предлагают работу на складах и конвейере

Некоторые заробитчане считают, что в последнее время зарплаты немного упали. Однако Василий Воскобойник говорит, что пока зарплаты остались на прежнем уровне и в ближайшее время не изменятся из-за нехватки работников.

"Когда закончится карантин и украинцы снова отправятся на заработки, тогда и посмотрим, что будет с зарплатами", – говорит Воскобойник.

Боятся конкуренции с Германией

Кстати, в Польше опасаются конкуренции с более привлекательной для заработков германской экономикой. Хотя новые правила трудоустройства, в том числе и для украинцев, в Германии оказались не такими уж и мягкими. Ведь тут ждут прежде всего квалифицированных специалистов – например, медиков.

Летом в Польше некому будет собирать яблоки

Но оказалось, что немецкие компании уже начали сотрудничать с украинскими профтехучилищами. Теми, где готовят строителей, механиков, токарей... Учащимся даже преподают немецкий язык. Такие специалисты вряд ли поедут в Польшу, поскольку в Киеве или в Днепре они заработают за месяц ту же тысячу евро, что и в соседней стране, а вот в Германии перспектива для них лучше. Там можно получить 1,5-1,8 тыс. евро. Кстати, украинцы в Польше тоже начали изучать немецкий язык на курсах.

Итак, привычной частью нашей жизни стал парадокс: украинские трудовые ресурсы принадлежат не Украине, они стали двигателем целых отраслей экономики в более развитых странах. Наши заробитчане влились в поток трудовых мигрантов из стран Восточной Европы, направленный на Запад, и даже иногда обгоняют конкурентов. Вместо того, чтобы приносить пользу родной стране.