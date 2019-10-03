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3 октября • обновлено в 21:52
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Клопы с кровью в вагоне: нелепая реакция "Укрзалізниці" вызвала гнев пассажиров

1.1т Читать материал на украинском

"Укрзалізниця" отреагировала на скандал с антисанитарией в поезде №357/358 "Рахов – Киев", извинившись перед журналисткой Марией Крыштопой, которая показала жуткие кадры из вагона.

Соответствующий пост появился на странице государственного предприятия в Facebook.

"Укрзалізниця" просит прощения у пассажирки Марии Крыштопы за неудобства, которые она и ее семья почувствовали во время путешествия поездом "Рахов-Киев". Сообщаем, что сразу по прибытию поезда в Киев вагон отправили на санитарную обработку. Сейчас проверяем другие вагоны. Также выдвинули претензию Лабораторному центру на железнодорожном транспорте, который осуществлял санитарную обработку вагона", – сказано в заявлении.

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Клопы в вагоне: реакция "Укрзалізниці" вызвала гнев

Клопы в вагоне: реакция "Укрзалізниці" вызвала гнев

В "Укрзалізниці" заверили, что каждый вагон проходит плановую дезинфекционную обработку ежемесячно. В случае необходимости они отцепляются и передаются на обработку внепланово.

"Котик мне понравился (фото, которым сопроводили пост Ред.). Больше, к сожалению, ничего. Попробуете еще раз? А то так ваши пассажиры и будут верить в то, что все решается через "прости", и того еще надо допроситься", – ответила в комментариях Крыштопа.

Клопы с кровью в вагоне: нелепая реакция "Укрзалізниці" вызвала гнев пассажиров

Другие пользователи встали на защиту пострадавшей пассажирки, потребовав от "Укрзалізниці" выплатить ей денежную компенсацию.

Клопы с кровью в вагоне: нелепая реакция "Укрзалізниці" вызвала гнев пассажиров
Клопы с кровью в вагоне: нелепая реакция "Укрзалізниці" вызвала гнев пассажиров

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажирка поезда "Укрзалізниці" сообщением Кременчуг – Ивано-Франковск пожаловалась на тараканов, плохие матрасы, а также значительные задержки в графике движения.

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Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Это всё мелочи . то ли у рассеян https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17768471945148611450&text=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Все таки лермонтов чуточку ошибся насчет "немытой" когда уезжал. Точнее насчет немытой то все верно вот только не Россия) Такого я не встречал ни разу в российских поездах.
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