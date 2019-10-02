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2 октября • обновлено в 07:49
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Клопы с кровью и личинки: "Укрзалізниця" попала в новый скандал из-за антисанитарии

1.6т Читать материал на украинском

"Укрзалізниця" попала в новый скандал из-за антисанитарии в поезде №357/358 "Рахов-Киев".

Так, пассажирка 8-го вагона (люкс), которая ехала вместе с ребенком, обнаружила в купе клопов, которые уже успели, по всей видимости, кого-то укусить, так как были с кровью. Историю рассказала на своей странице в Facebook журналистка Мария Крыштопа.

"Госпожа, это лишь на день такой вагон, я могу лишь коврик у вас забрать. Ничем не помогу", - ответила на ее претензии проводница.

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"Укрзалізниця" попала в новый скандал

"Укрзалізниця" попала в новый скандал

"Прекрасно же, теперь я буду за почти две тысячи грн. бить клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка. Еще и домой привезу. Чтобы вас так возили всю жизнь", – написала она.

Клопы с кровью и личинки: "Укрзалізниця" попала в новый скандал из-за антисанитарии

Facebook Марии Криштопы

Клопы с кровью и личинки: "Укрзалізниця" попала в новый скандал из-за антисанитарии

Facebook Марии Криштопы

Клопы с кровью и личинки: "Укрзалізниця" попала в новый скандал из-за антисанитарии

Facebook Марии Криштопы

Затем пассажирке предложили перейти в купе, в котором ехал ее муж, но там супруги обнаружили яйца и личинки. В результате, начальник поезда отвел семью в купе, в котором ехал сам.

Журналистка написала, что намерена добиться компенсации.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова разгромила новость о том, что в "Укрзалізниці" за наличие в плацкартных вагонах розеток и вакуумных туалетов хотят брать 20-40% доплаты.

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Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Вот когда АТОшники, или как там, ООСники ломанутся с "передовой" вот тогда еще и блохи появятся ...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Свинарник. С самого утра. То известный украинский врач Евгений Комаровский рассказывает как не заразиться вшами, то клопы ...
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70rus xxx
70rus xxx
А Супрун гутарит,что клопы полезны для здоровья.Ну,типа пиявок.Бгг
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