Клопы с кровью и личинки: "Укрзалізниця" попала в новый скандал из-за антисанитарии

"Укрзалізниця" попала в новый скандал из-за антисанитарии в поезде №357/358 "Рахов-Киев".
Так, пассажирка 8-го вагона (люкс), которая ехала вместе с ребенком, обнаружила в купе клопов, которые уже успели, по всей видимости, кого-то укусить, так как были с кровью. Историю рассказала на своей странице в Facebook журналистка Мария Крыштопа.
"Госпожа, это лишь на день такой вагон, я могу лишь коврик у вас забрать. Ничем не помогу", - ответила на ее претензии проводница.
"Укрзалізниця" попала в новый скандал
"Прекрасно же, теперь я буду за почти две тысячи грн. бить клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка. Еще и домой привезу. Чтобы вас так возили всю жизнь", – написала она.
Facebook Марии Криштопы
Facebook Марии Криштопы
Facebook Марии Криштопы
Затем пассажирке предложили перейти в купе, в котором ехал ее муж, но там супруги обнаружили яйца и личинки. В результате, начальник поезда отвел семью в купе, в котором ехал сам.
Журналистка написала, что намерена добиться компенсации.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова разгромила новость о том, что в "Укрзалізниці" за наличие в плацкартных вагонах розеток и вакуумных туалетов хотят брать 20-40% доплаты.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!