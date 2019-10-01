"Клондайк для педофила!" Во Львове вспыхнул скандал с "голыми" детьми

В сети разгорелся скандал из-за рекламы одной из детских модельных школ Львова.

Так, на странице "Рагу.ли" в Facebook был выложен постер, на котором можно увидеть детей в весьма неестественных позах (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). "Нормальные традиционные ценности во Львове – голые дети. Публично. С призывом присоединяться другим", – говорится в описании.

В комментариях тут же началась дискуссия, действительно ли данные снимки имеют неприличный характер. Многие указали, что такого рода материалы – просто "клондайк для педофилов".

В комментариях также отписалась и руководитель данной модельной школы Юлия Золотаренко.

"Это портретная съемка, где видно шею и плечи. Если для кого-то это "ужас", извиняюсь, что травмировала вашу слабую психику. Ваши оскорбительные слова в отношении родителей и детей, которых вы не знаете, и позволяете себе здесь писать всякую гадость о них, говорят только о вас как людей с низким уровнем культуры. Интересно, вы так же звоните на украинские телеканалы, которые показывают рекламу "памперсов" с действительно маленькими голыми детьми?" – оправдалась она.

Но этих слова для многих пользователей оказалось недостаточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская военизированная детская организация "Юнармия" стала фигурантом грандиозного секс-скандала. В ее лагерях на территории оккупированного Крыма осуществлялось развращение детей.

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