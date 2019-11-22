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22 ноября • обновлено в 19:57
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"Есть одно табу!" Клитину высмеяли за брифинг о секс-скандале

1.2т
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Фон, который выбрала попавшая в секс-скандал заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина, развеселил пользователей сети.

Так, внимание на него обратил Telegram-канал "Темный рыцарь", сливающий данные о партии "Слуга народа", а также депутат "СН" Александр Дубинский.

Чиновница общалась с журналистами, сев перед открытым стеллажом с книгами. Их названия ("Продается все", "Пассивный заработок", "Выскочки", "Стартап на $100") и высмеяли в Telegram, намекнув на причину скандала вокруг Клитиной.

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"Но есть одно табу!" – с иронией подписал снимок анонимный автор канала "Темный рыцарь".

Александра Клитина

Александра Клитина

Скрин видео

 

 

Предлагаем посмотреть видео брифинга:

Напомним, канал "Темный рыцарь" появился в Telegram в сентябре 2019 года. Перед съездом партии "Слуга народа" он слил в сеть так называемый темник – документ с тезисами, которые звучали в ходе мероприятия из уст парламентариев.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что догадывается, кто из депутатов скрывается за ником "Темный рыцарь". Он подтвердил, что это один из членов "Слуги народа".

Telegram-канал, как предположила исключенная из "СН" нардеп Анна Скороход, могут вести сразу несколько депутатов из президентской фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Александра Клитина Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
фотографии политика секс скандал Партия Слуга народа
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