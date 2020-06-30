Клитина после ажиотажа с силиконовой грудью призналась, что курила травку и ходила в секс-кварталы

Общество 23:57, 30.06.2020 Обновлено: 00:00, 1.07.2020

Скандальная экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина в Амстердаме курила травку и посещала секс-кварталы.

Об этом она рассказала в эфире программы "Все по беспределу" на "Апостроф TV". Женщина некоторое время жила и училась в Нидерландах.

"Да, я курила, я училась в Нидерландах и пробовала травку. Можете написать уже... Я много училась, почему не попробовать. Вы что, никогда травку не курили? Не буду людям врать. Если ты едешь в Амстердам, то ты пойдешь посмотреть на секс-кварталы и попробуешь травку... Пробовала и считаю, что это лучше, чем алкоголь. По крайней мере для здоровья", – сказала Клитина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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