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23 марта • обновлено в 16:42
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Клиника Eurolab скрыла положительные тесты на коронавирус

5.2т
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Частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус.

Как сообщают источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, их сдали четверо украинцев после недавних посещений Куршевеля.

По данным нашего собеседника, по состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживается аппаратами искусственного дыхания.

Клиника Eurolab скрыла положительные тесты на коронавирус

Клиника Eurolab скрыла положительные тесты на коронавирус

"Формально, тесты отправили на повторное исследование в Германии, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только к Eurolab, но и санитарным службам нашего государства. Поэтому теперь к Пальчевскому много вопросов, ведь все эти селебритис, они публичные и не бедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей", – отметили собеседники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее частная клиника Eurolab заявила, что имеет в наличии экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19. Они оказались очень дорогими, что крайне возмутило украинцев.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Мелочь на фоне скрытия масштабов так называемой Украиной.
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1
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
конфискация имущества в пользу государства!
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0
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
терміново на період лиха ввести жорстоке покарання за дані дії мінімум розстріл через повішання на електричному стільці.
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