Частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус.

Как сообщают источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, их сдали четверо украинцев после недавних посещений Куршевеля.

По данным нашего собеседника, по состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживается аппаратами искусственного дыхания.

Клиника Eurolab скрыла положительные тесты на коронавирус

"Формально, тесты отправили на повторное исследование в Германии, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только к Eurolab, но и санитарным службам нашего государства. Поэтому теперь к Пальчевскому много вопросов, ведь все эти селебритис, они публичные и не бедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей", – отметили собеседники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее частная клиника Eurolab заявила, что имеет в наличии экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19. Они оказались очень дорогими, что крайне возмутило украинцев.

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