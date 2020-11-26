Климкин вошел в состав наблюдательного совета фонда "Повернись живим"

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин и основатель фонда Виталий Дейнега стали первыми из членов наблюдательного совета фонда "Повернись живим".

Об этом сообщили на странице фонда в Facebook. Еще четырех ее членов будет представлено в ближайшие дни. По словам Дейнеги, Климкин уже почти полгода активно вовлечен в работу организации.

"От стратегических сессий в конфликтных переговоров, от консультаций за чашкой кофе до изнурительных 12-часовых встреч – он каждый раз был на высоте и, сам того не понимая, каждым действием демонстрировал верность ценностям фонда", – сказал Дейнега.

"Мы должны победить. "Повернись живим" это о тех, кто помогает побеждать. Я никогда не видел вокруг фонда людей, которые просто делали свое дело. Ни одного, поскольку для всех это история их жизни и борьбы. Очень горжусь, что мне выпал шанс стать частью этой истории – это большая честь и еще большая ответственность. Спасибо за то, что буду работать в такой команде", – сказал Климкин.

Также 23 ноября 2020 Фонд в Facebook сообщил о смене руководства. Наблюдательный совет назначил директором экс-главу аналитического отдела организации, ветерана Тараса Чмута.

В случае возникновения вопросов по работе фонда обращайтесь по телефону +380674064696 (руководитель медийного отдела фонда Мария Завьялова).

Повернись живим / Facebook