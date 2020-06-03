Россия до сих пор не отказалась от идеи создания "Новороссии" на территории Украины. Кремль сейчас затаился и выжидает нужный момент.

Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. По убеждению экс-министра, голосования конституционных поправок в России – это перезагрузка путинской модели.

По его словам, тема агрессии против Украины для Путина сегодня является частью внутренней политики. Вместе с тем, президент России выжидает так называемый второй шанс для реализации проекта "Новороссия".

Климкин раскрыл планы Кремля на Украину

"После проведения парада 24 июня, который специально задуман, чтобы мобилизовать россиян для голосования конституционных поправок, Россия будет пытаться очень жестко играть в сфере внешней политики. Когда внутренних решений нет, Россия всегда берется за внешнюю экспансию. Эта внешняя экспансия полностью будет направлена на Украину. Это связано с тем, что, во-первых, для Путина вся тема Украины – это сегодня часть внутренней политики, а не только внешней. Во-вторых, "проект Новороссия" никуда не делся, он просто реструктуризируется в середине, и Россия ждет шанса. И этот шанс будет использован через внутреннюю дестабилизацию", – сказал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что активная раздача российских паспортов на Донбассе и восстановления доверия с иностранными партнерами – главные проблемы для полноценного диалога между Украиной, Россией и Западом.