Клименко – о неадекватных полицейских: их может быть 50, а может – 100

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко допускает, что в полиции может быть от 50 до 100 неадекватных сотрудников.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал о сложностях с психологической оценкой правоохранителей.

"Наши сотрудники проходят ежегодную комиссию, психиатр проверяет, нет ли изменений в структуре личности. А психолог должен выявлять поведенческие факторы каждого сотрудника, как он в той или иной ситуации реагирует. Одно дело, когда полицейский в экстремальной ситуации работает на грани насилия, как сотрудники спецподразделений, - это адреналин, реакция. Совсем другое дело, когда в спокойной ситуации проявляется жестокость и даже садизм. В первую очередь, эти изменения личности в подчиненном должен видеть руководитель. Не так много людей в подчинении было у руководителя в Кагарлыке, за это его и сняли с должности и уволили из Национальной полиции", – пояснил глава полиции.

На вопрос о том, сколько среди правоохранителей может быть таких людей, он ответил: "Не могу сказать, может, 50, а может – 100".

Клименко отметил, что просчитать точно, когда и у кого будет неадекватная реакция проблематично.

"В стране должна развиваться и психологическая служба, и психиатрическое направление, чтобы на ранних этапах, еще при обучении в школе, в институте был контроль за ментальным здоровьем нации. Например, гражданский человек окончил школу, институт и пришел работать в полицию. Мы не знаем о нем ничего. И начинаем изучать. А какие отклонения, возможно, у него были вчера, не известно. Он может быть прекрасный вежливым человеком, а спустя время будут проявляться его скрытые негативные стороны – начнет брать взятки или кого-то бить или вступит в преступную группировку. Есть же психические расстройства, которые проявляются, к примеру, раз в пять лет. Вот как их вычислить? Как определить склонность к тому же садизму на начальных этапах – задача сложная. Так что жестокость полицейских – это проекция всего общества", – пояснил глава Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, после перестрелки в Броварах и изнасилования в Кагарлыке (Киевская область) в Броварском и Обуховском отделах полиции сменили начальников. Руководителем первого отдела стал Максим Скидан, а второго – Олег Петренко.