В субботу, 9 июня, в Киеве существует вероятность дождя, но незначительная, будет жарко - до +29 градусов. В воскресенье в столице Украины - без осадков, 26 тепла.

"Сторонников теории российского климатической оружия, которое высушивает дождь над Киевом, разочарую. Еще вчера все прогностические модели "давали" дождь в Киеве гарантировано. А сегодня уточненные карты и схемы показывают, что этот фронт (с которым и придут дожди в Украину) едва касается столицы. Вряд ли подлый заговор российских преступных климатологов успел бы за сутки осуществиться с немцами, американцами, британцами и многими европейскими метеоцентрами", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Согласно прогнозам, в субботу дожди и грозы наиболее вероятные в полосе Винниччина-Черкасская область-Кировоградщина-Полтавщина-Харьковщина аж до Луганской области.

"Заденет Одесскую и Киевскую область. На остальной территории - без осадков. Везде очень тепло, до жары, +25 +30, на востоке +20 +25 градусов", - обещает она.

10 июня грозовые дожди пройдут местами в южной части Украины и на западе страны.

"Большинство областей - в сухой погоде.Температура воздуха снизится до +22 +26 градусов, на востоке - до +19 +23 градусов", - написала синоптик.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, жарче всего 9 июня будет в Ужгороде, Львове и Николаеве - до +29 градусов.

В воскресенье прохладнее всего ожидается погода в Сумах, Харькове и Луганске - около 20 градуса тепла днем и 8-13 ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину идет похолодание и дожди.