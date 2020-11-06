Клиенты "Глобус Банка" смогут обменивать бонусы на сертификаты ведущих торговых сетей

У участников программы лояльности GlobusBonus от "Глобус Банка" появилась новая уникальная возможность. Как владелец платежной карты от "Глобус Банка", Вы регистрируетесь в программе, часто пользуетесь своей картой для расчетов в магазинах и в Интернете, накапливаете бонусы и можете тратить их, на что душа пожелает.

Бонусы можно потратить не только на классные подарки для себя и других, не только на благотворительность, чтобы ДАРИТЬ ДОБРО, но и обменять на сертификаты известных торговых сетей. А их столько, что глаза разбегаются.

Электроника, одежда, детские вещи, продукты, алкоголь, косметика чай, лекарства, походы в рестораны, стройматериалы, телевидение, кино, развлечения и многое-многое другое! И все это здесь.

Напоминаем, что один Globus-бонус вы получаете за каждые 10 гривен, потраченных на покупки товаров или оплату услуг карточкой.