Кличко в Украине встретился с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, который прибыл в Украину. Во встрече также приняли участие мэры Мариуполя – Вадим Бойченко и Хмельницкого – Александр Симчишин.

По словам Кличко, на встрече речь шла о важности продолжения реформы по децентрализации в Украине и усилении местного самоуправления.

"Обсудили также дальнейшие преобразования для финансовой состоятельности украинских городов и поселков, другие реформы, в которых нуждаются сегодня на местах. – Это и создание муниципальной полиции. Это и влияние городских властей, например, на назначение глав районов в столице. Потому что у нас их назначает президент, а мэр Киева не может не то что уволить главу района, а также выговор ему без согласования с президентом вынести не может!" – отметил Виталий Кличко.

Также, как отметил Кличко, речь шла о переспективах сотрудничества с международными финансовыми институтами в привлечении средств под муниципальные гарантии на строительство важных для всех городов Украины объектов – транспортной инфраструктуры, мусороперерабатывающих заводов и других.

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