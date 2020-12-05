Кличко рассказал, где купить его самоироничную книгу избранных цитат

Продажи самоироничной книги избранных цитат "Хто не чув, той побачить!", которую недавно презентовал столичный мэр Виталий Кличко, можно приобрести в сети магазинов Bookling.ua и "Сяйво книги".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, средства от продажи пойдут в благотворительный фонд "Майбутній Київ".

"Друзья! Часто получаю вопросы в соцсетях и от знакомых, где приобрести мою самоироничную книгу избранных цитат. Продажи уже стартовали в сети магазинов Bookling.ua и онлайн на сайте bookling.ua, а также в "Сяйво книги". Покупайте, заказывайте себе и на подарки, пусть книга дарит вам хорошее настроение!", – отметил Кличко.

Он также напомнил, что "средства от продажи идут в благотворительный фонд "Майбутній Київ", на воплощение хороших проектов в столице".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко презентовал самоироничную книгу своих иллюстрированных цитат под названием "Хто не чув, той побачить!".