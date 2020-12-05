Кличко рассказал, где купить его самоироничную книгу избранных цитат

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
1,6 т.
Кличко рассказал, где купить его самоироничную книгу избранных цитат

Продажи самоироничной книги избранных цитат "Хто не чув, той побачить!", которую недавно презентовал столичный мэр Виталий Кличко, можно приобрести в сети магазинов Bookling.ua и "Сяйво книги".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, средства от продажи пойдут в благотворительный фонд "Майбутній Київ".

"Друзья! Часто получаю вопросы в соцсетях и от знакомых, где приобрести мою самоироничную книгу избранных цитат. Продажи уже стартовали в сети магазинов Bookling.ua и онлайн на сайте bookling.ua, а также в "Сяйво книги". Покупайте, заказывайте себе и на подарки, пусть книга дарит вам хорошее настроение!", – отметил Кличко.

Он также напомнил, что "средства от продажи идут в благотворительный фонд "Майбутній Київ", на воплощение хороших проектов в столице".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко презентовал самоироничную книгу своих иллюстрированных цитат под названием "Хто не чув, той побачить!".

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