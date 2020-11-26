Кличко презентовал самоироничную книгу со своими самыми известными цитатами

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал самоироничную книгу своих иллюстрированных цитат под названием "Хто не чув, той побачить!".

Ее онлайн-презентацию опубликована на Youtube-канале главы столицы. Сам автор издания, известный своими порой странными и путанными высказываниями, отметил, что умеет посмеяться над собой и никогда не обижается на шутки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я же выдал самоироничную книгу со своими самыми известными цитатами. Она яркая, веселая и позитивная. Скажу откровенно, я – человек, который умеет посмеяться над собой. И не обижается на шутки в свой адрес. Ну, на самом деле смешные шутки. Я не о 95 квартале", – сказал Кличко.

Книгу издали в современном и удобном формате. В нее вошли 14 иллюстрированных самых известных цитат Виталия Кличко.

Мэр пошутил, что издание оформлено так, что из него невозможно вырвать страницы, так как "из песни слов не выкинешь".

"Это сейчас небольшой лимитированный тираж. Преимущественно для подарков. А часть книг будет продаваться. Деньги от продажи книги пойдут в фонд "Майбутній Київ". Поэтому я буду рад, если эта небольшая иллюстрированная книга будет поднимать настроение людям. Нам всем сейчас не хватает положительных эмоций. Поэтому – улыбайтесь! Жизнь того стоит!" – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, с победой на выборах мэра Киева Витлия Кличко поздравил его друг – канцлер Австрии Себастьян Курц. Кроме того, глава столицы выразил благодарность за поздравления главам ряда мировых столиц.