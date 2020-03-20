В Киеве могут ужесточить меры относительно передвижения по городу, если количество зараженных COVID-19 продолжит увеличиваться.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По его словам, сейчас многие люди не прислушиваются к рекомендациям не пользоваться общественным транспортом. Так что, в случае необходимости, меры будут ужесточены, чтобы помешать распространению болезни.
"Многие критикуют за то, что метро закрыто, многие не прислушиваются к рекомендациям о том, что нужно не пользоваться общественным транспортом, не выезжать в город. Очень важно не "проспать" распространение. Не исключаю, что в следующие дни, если количество случаев заражения будет увеличиваться, то мы будем вводить более жесткие меры в отношении передвижения по городу", - заявил Кличко.
Виталий Кличко
Скриншот из видео
Также он отметил, что Киев уже сейчас выделил 260 миллионов гривень из резервного фонда на борьбу с коронавирусом, закупил 10 тысяч тестов, 2 лаборатории и 300 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
В Киеве 19 марта подтвердили новый случай заражения COVID-19. Это был уже третий больной в столице.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал