В Киеве могут ужесточить меры относительно передвижения по городу, если количество зараженных COVID-19 продолжит увеличиваться.

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Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По его словам, сейчас многие люди не прислушиваются к рекомендациям не пользоваться общественным транспортом. Так что, в случае необходимости, меры будут ужесточены, чтобы помешать распространению болезни.

"Многие критикуют за то, что метро закрыто, многие не прислушиваются к рекомендациям о том, что нужно не пользоваться общественным транспортом, не выезжать в город. Очень важно не "проспать" распространение. Не исключаю, что в следующие дни, если количество случаев заражения будет увеличиваться, то мы будем вводить более жесткие меры в отношении передвижения по городу", - заявил Кличко.

Виталий Кличко Скриншот из видео

Также он отметил, что Киев уже сейчас выделил 260 миллионов гривень из резервного фонда на борьбу с коронавирусом, закупил 10 тысяч тестов, 2 лаборатории и 300 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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