Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы и отметил, что борьба с агрессией и имперскими устремлениями России, борьба с коррупцией, со старой бюрократической системой продолжается.

Поздравления Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, передает пресс-служба мэра.

"Сегодня мы отмечаем День достоинства и свободы. Сегодня мы чтим память наших Героев, которые, защищая свободу, независимость и европейский выбор украинцев, положили жизни на Майдане и на Востоке Украины", – написал Кличко.

Он отметил, что семь лет назад украинцы поднялись, чтобы отстоять свое право жить в свободной и европейской стране. И доказали, что, объединившись ради высокой цели, ради принципов, всегда побеждают.

"Да, победа достается дорогой ценой – ценой жизней лучших патриотов. И мы должны быть достойными их памяти и большой работы. Потому борьба продолжается. Борьба с агрессией и имперскими устремлениями России, борьба с коррупцией, со старой бюрократической системой. И только достойно работая, только с верой в собственные силы и в свое государство, только все вместе мы преодолеем вызовы, стоящие перед Украиной и украинцами. Слава Украине!" – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Так, ровно семь лет назад на Майдане Независимости началась национальная акция протеста, известные как Евромайдан.