"Кланяемся до земли": волонтеры попросили спасти жизнь искалеченному защитнику Украины

Волонтеры из центра People’s Project собирают деньги на специальную инфузионную систему Medtronic Synchromed II, которая необходима для лечения 28-летнего воина АТО Вадима Ушакова.

Бывший пулеметчик в рядах 90-го батальона 81 ОАЭМБр страдает от тяжелых последствий страшного ранения и уже третий год проходит сложный курс восстановления в профессиональной медицинской клинике нейрореабилитации "Нодус".

Вадим Ушаков peoplesproject.com

В апреле 2016 вспыхнул яростный бой на короткой дистанции в Промце под Авдеевкой. Враг штурмовал наши позиции, то и дело накрывая бойцов мощными обстрелами. Вадим пострадал от вражеской гранаты.

ВОГ террористов попал под руку, взрыв тяжело покалечил туловище, голову и лицо парня. Явные раны со временем залечили, и от последствий поражения мозга парень приходит и по сей день.

Вадим Ушаков с супругой peoplesproject.com

Он не говорит, хотя и в сознании. Очень сложно движется – речь не о полном параличе, однако руки и ноги Вадима чрезвычайно ослаблены. Все эти проявления нужно преодолевать постоянными упражнениями, это могут преодолеть, по крайней мере облегчить, комплексы реабилитационных методик.

Решающую роль в восстановлении Вадима играет его жена. Она постоянного находится с супругом и верит в выздоровление возлюбленного.

Вадим Ушаков с супругой peoplesproject.com

Medtronic Synchromed II – это своеобразная автоматическая помпа, которую хирурги имплантируют в тело, и которая будет периодически впрыскивать в соответствующие точки специальные препараты-миорелаксанты, расслабляющие мышцы. На сегодняшний день только эта система даст большой шанс смягчить наконец судорожные проявления и лишить Вадима от постоянной боли.

"Друзья, помогите. Пожалуста. Здесь же действительно речь о спасении. Кланяемся до земли", – попросили о помощи волонтеры.

Деньги на препарат можно пожертвовать на People’s Project.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран АТО ужаснул рассказом о зверствах "Л/ДНР". В 2014 году на войне он потерял брата.

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