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21 марта • обновлено в 00:26
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Кива захотел вернуть в Украину диктатора Сталина и нарвался на критику

1.6т
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Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива считает, что нынешней Украине не хватает такой политической личности, как советский диктатор Иосиф Сталин.

В частности, человека, который бы по его примеру, "навел порядок" в стране. Соответствующим высказыванием одиозный политик отличился на своей странице в Facebook.

"Как нам сегодня не хватает такой личности, чтоб навести порядок в нашей стране!" – написал он, сопроводив пост фотографией советского вождя с якобы его цитатой.

Илья Кива

Илья Кива

При этом в комментариях некоторые фанаты "русского мира" поддержали нардепа за такую позицию, но другие резко его раскритиковали.

Негативно высказались по поводу очередной скандальной заявления Кивы и авторы Telegram-канала AllГолобуцький. Там подчеркнули, что народный депутат государства, которая, по разным данным, потеряла от 15-ти до почти 50-ти миллионов населения из-за действий СССР и лично Сталина, ныне восторженно цитирует того же диктатора и одновременно остается парламентарием.

Скриншот поста Кивы

Скриншот поста Кивы

Facebook/Илья Кива

"Как политтехнолог понимаю, что кроме этого Кива сейчас может хайпонуть разве что на вирусе – а это уже реально опасно, можно привлечь внимание соответствующих европейских структур, на которые уже нарвалась "Раша Тудей". Ясно, что Киве надо оставаться в инфоленте любой ценой. А Сталин, оказывается, единственное, что может быть более хайповым, нежели вирус", – говорится в сообщении.

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Илья Кива

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Илья Кива

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Автор
Марина Лисничук
Персона
Илья Кива
Место
Украина
Теги
Декоммунизация СССР соцсети скандалы "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат
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Комментарии на сайте не модерированы
Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
Нехай їде в росію - там якраз править якась подоба сталіна.
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