Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива считает, что нынешней Украине не хватает такой политической личности, как советский диктатор Иосиф Сталин.

В частности, человека, который бы по его примеру, "навел порядок" в стране. Соответствующим высказыванием одиозный политик отличился на своей странице в Facebook.

"Как нам сегодня не хватает такой личности, чтоб навести порядок в нашей стране!" – написал он, сопроводив пост фотографией советского вождя с якобы его цитатой.

Илья Кива

При этом в комментариях некоторые фанаты "русского мира" поддержали нардепа за такую позицию, но другие резко его раскритиковали.

Негативно высказались по поводу очередной скандальной заявления Кивы и авторы Telegram-канала AllГолобуцький. Там подчеркнули, что народный депутат государства, которая, по разным данным, потеряла от 15-ти до почти 50-ти миллионов населения из-за действий СССР и лично Сталина, ныне восторженно цитирует того же диктатора и одновременно остается парламентарием.

Скриншот поста Кивы Facebook/Илья Кива

"Как политтехнолог понимаю, что кроме этого Кива сейчас может хайпонуть разве что на вирусе – а это уже реально опасно, можно привлечь внимание соответствующих европейских структур, на которые уже нарвалась "Раша Тудей". Ясно, что Киве надо оставаться в инфоленте любой ценой. А Сталин, оказывается, единственное, что может быть более хайповым, нежели вирус", – говорится в сообщении.

Комментарии украинцев Facebook/Илья Кива

Комментарии украинцев Facebook/Илья Кива

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кива гневно отреагировал на запрет в Украине советского праздника 23 февраля и решил поздравить с ним украинцев. При этом одиозный политик нецензурно высказался в адрес закона о декоммунизации.

В сети нашелся пост за 2015 год, который свидетельствует о том, что политик был ярым противником празднования 23 февраля.

Позже Илья Кива, которого подловили за протестом против празднования 23 февраля в Украине в прошлом, отредактировал старые публикации в соцсети.

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