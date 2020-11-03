Кива устроил перепалку с журналисткой под Радой. Видео

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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  • Нардеп был одним из подписантов обращения в Конституционный суд по поводу ответственности за недостоверное декларирование

  • Он назвал решение КСУ об отмене уголовного наказания за неправдивые сведения в е-декларации правильным

  • По мнению политика, электронные декларации "используют для давления"

Илья Кива

Между народным депутатом от "Опозиционного блока – За жизнь" Ильей Кивой и журналисткой Bihus.info 3 ноября возле Верховной Рады произошла словесная перепалка.

Об этом пишет УНИАН в Telegram-канале. Парламентарий очень эмоционально отреагировал на вопрос о том, как он отпраздновал отмену КСУ е-декларирования (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы представляете, что вашей структурой руководит коррупционер и п*дераст, который обкрадывает государство, не выплачивая налоги, скрывая доходы, и вашему руководителю нужно место в тюрьме", – заявил он.

"Место в тюрьме вам!" – парировала журналистка.

Кива поспорил с журналисткой

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Кива считает электронное декларирование не нужным. По его мнению, оно является "кормушкой для иностранных агентов".

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