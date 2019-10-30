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30 октября • обновлено в 14:36
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"Кива тоже с этого начинал!" Арахамию подловили за странным занятием в Раде. Фото

3.1т Читать материал на украинском

В сети показали фото эмоционального общения лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с коллегой по фракции Ольгой Савченко.

Снимок опубликовал в Facebook парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Лидер фракции во время общения с политиком настолько активно жестикулирует руками, что фотографу удалось подловить момент, будто он собирается пощупать грудь своей коллеги.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

zik.ua

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"Когда лидер фракции объясняет тонкости рабочего процесса", - подписал публикацию фотограф.

В сети снимок активно обсуждают пользователи.

"Кива тоже с этого начинал!", "Ракурс решает, снова!", "2 или 3 размер", "Полная заинтересованность и взаимопонимание", - комментируют в Facebook.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

Facebook\Yan Dobronosov

Как писал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после того, как Игорь Коломойский назвал его своим товарищем, заявил, что "ценит хорошее чувство юмора" бизнесмена.

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Персона
Давид Арахамия
Тег
Партия Слуга народа
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