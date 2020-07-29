Кива показал "жомовую яму", на которой заработал миллионы, и обматерил журналистов

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что подаст в суд на издание Bihus.Info, если журналисты не извинятся за якобы распространение ложной информации о нем и его состоянии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Кроме этого, показал "жомовую яму", о которой, в частности, говорилось в расследовании (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По мнению народного избранника, СМИ рассказало неправду об упомянутой яме, от сдачи в аренду которой он заработал 1,2 миллиона гривен.

"Жду публичных извинений от "Бигус.инфо" за распространенную недостоверную информацию. Через неделю подаю иск в суд", – написал он, завершив фразу нецензурным высказыванием.

Настоящая "жомовая яма" Кивы (Скриншот с видео)

В ответ на расследование журналистов, которые нашли странности среди его имущества, Кива прикрепил видео, на котором якобы показал настоящий источник своего дохода. Им, как указано в видео, является действующее предприятие по переработке нефтепродуктов.

"Жомовая яма" Кивы (Скриншот с видео)

Пост Кивы (Facebook Илья Кива)

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты-расследователи в программе Дениса Бигуса "Наші гроші" рассказали о том, что нардеп от ОПЗЖ Илья Кива задекларировал квартиру, в которой не живет, перемещается по городу на автомобиле с несуществующими номерами и получает более миллиона в год от аренды жомовой ямы, поросшей бурьяном.