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2 марта • обновлено в 09:42
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Кива отличился поздравлением с Прощеным воскресеньем: украинцы ответили

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Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива своеобразно поздравил украинцев с Прощеным воскресеньем, который является последним, седьмым, днем Масленицы.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook. Там одиозный нардеп также разразился угрозами.

"Никого не прощаю, всех помню и за каждым зайду. Всему свое время..." – написал политик.

Кива отличился "угрожающим" поздравлением с Прощеным воскресеньем

Кива отличился "угрожающим" поздравлением с Прощеным воскресеньем

При этом в комментариях под постом многие поддержали такую позицию Кивы. Другие отметили, что суть этого праздника не в прощении кого-то, а наоборот: чтобы попросить прощения у тех, кого обидел. Некоторые же подписчики заявили, что уже с нетерпением ждут нардепа в гости.

Пост Кивы

Пост Кивы

Facebook/Илья Кива

"За тобой тоже придут!", "Илья, дело не в простить, а попросить других простить себя. Есть за что? Вот об этом и нужно думать...", "Блин! А что, так можно было?! А я всех простила", "Заходит солнце в закат, а люди – приходят", "Даа… У кого рыльце в пушку, наверное, выпали на измену", "А как же вера православная", "Подпись – смерть", "Заходи", – отреагировали на пост Кивы украинцы.

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Илья Кива

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Илья Кива

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Илья Кива

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Илья Кива

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Праздники
Персона
Илья Кива
Место
Украина
Теги
депутат "Оппозиционная платформа - За жизнь" соцсети
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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
А мстивый Кива все кивает в Facebook
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