Кива отличился поздравлением с Прощеным воскресеньем: украинцы ответили

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива своеобразно поздравил украинцев с Прощеным воскресеньем, который является последним, седьмым, днем Масленицы.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook. Там одиозный нардеп также разразился угрозами.

"Никого не прощаю, всех помню и за каждым зайду. Всему свое время..." – написал политик.

Кива отличился "угрожающим" поздравлением с Прощеным воскресеньем

При этом в комментариях под постом многие поддержали такую позицию Кивы. Другие отметили, что суть этого праздника не в прощении кого-то, а наоборот: чтобы попросить прощения у тех, кого обидел. Некоторые же подписчики заявили, что уже с нетерпением ждут нардепа в гости.

Пост Кивы Facebook/Илья Кива

"За тобой тоже придут!", "Илья, дело не в простить, а попросить других простить себя. Есть за что? Вот об этом и нужно думать...", "Блин! А что, так можно было?! А я всех простила", "Заходит солнце в закат, а люди – приходят", "Даа… У кого рыльце в пушку, наверное, выпали на измену", "А как же вера православная", "Подпись – смерть", "Заходи", – отреагировали на пост Кивы украинцы.

Комментарии украинцев Facebook/Илья Кива

Комментарии украинцев Facebook/Илья Кива

Комментарии украинцев Facebook/Илья Кива

Комментарии украинцев Facebook/Илья Кива

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Кива гневно отреагировал на запрет в Украине советского праздника 23 февраля и решил поздравить с ним украинцев. При этом одиозный политик нецензурно высказался в адрес закона о декоммунизации.

В сети нашелся пост за 2015 год, который свидетельствует о том, что политик был ярым противником празднования 23 февраля.

Позже Илья Кива, которого подловили за протестом против празднования 23 февраля в Украине в прошлом, отредактировал старые публикации в соцсети.

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