Видео с массовыми протестами в Новых Санжарах попало на страницы китайских СМИ и вызвало там ажиотаж. Так, граждане КНР выразили мнение, что такое поведение украинцев свидетельствует о том, что их очень легко победить в войне.
Об этом написал на своей странице в Facebook переводчик китайского языка, украинец Сергей Китайский, показав самые рейтинговые критичные комментарии китайцев о событиях в Украине.
"Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы ее легко разорвем, если будет война, так как мои дети намного сплоченнее украинцев", – говорится в первом комментарии, который собрал 4 тысячи лайков.
Второй комментарий получил еще больше реакций – 5 тысяч. В нем китайский пользователь сети пишет, что крайне безрассудно и постыдно так поступать со своими близкими перед лицом эпидемии.
Протесты в Новых Санжарах
"Антикор"
"Сейчас их сердца и надежды разбиты, у этих украинцев остались только теплые воспоминания о полученной ими любви в Ухане", – с осуждением отмечают в еще одном топовом по количеству охвата комментарии с 2 тысячами лайков.
Кроме того, китайские пользователи сети отметили, что те, кто остался в Ухане, находятся в большей безопасности, чем в Украине.
"Это просто несколько комментариев подряд под одной новостью. Все понятно, думаю. Это позор на всю планету. Без преувеличений. Стыд", – возмутился переводчик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ООН также осудила нападение протестующих в Новых Санжарах на эвакуированных Украиной из Китая граждан.
Напомним, Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.
На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы. Самолет приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.
Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.
Сами местные обвинили СМИ в клевете. Люди утверждают, что якобы стали жертвами одностороннего освещения информации, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.
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