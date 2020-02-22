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22 февраля • обновлено в 13:45
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Китайцы заявили, что разорвали бы Украину из-за столкновений в Новых Санжарах

8.7т
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Видео с массовыми протестами в Новых Санжарах попало на страницы китайских СМИ и вызвало там ажиотаж. Так, граждане КНР выразили мнение, что такое поведение украинцев свидетельствует о том, что их очень легко победить в войне.

Об этом написал на своей странице в Facebook переводчик китайского языка, украинец Сергей Китайский, показав самые рейтинговые критичные комментарии китайцев о событиях в Украине.

"Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы ее легко разорвем, если будет война, так как мои дети намного сплоченнее украинцев", – говорится в первом комментарии, который собрал 4 тысячи лайков.

Второй комментарий получил еще больше реакций – 5 тысяч. В нем китайский пользователь сети пишет, что крайне безрассудно и постыдно так поступать со своими близкими перед лицом эпидемии.

Протесты в Новых Санжарах

Протесты в Новых Санжарах

"Антикор"

"Сейчас их сердца и надежды разбиты, у этих украинцев остались только теплые воспоминания о полученной ими любви в Ухане", – с осуждением отмечают в еще одном топовом по количеству охвата комментарии с 2 тысячами лайков.

Кроме того, китайские пользователи сети отметили, что те, кто остался в Ухане, находятся в большей безопасности, чем в Украине.

"Это просто несколько комментариев подряд под одной новостью. Все понятно, думаю. Это позор на всю планету. Без преувеличений. Стыд", – возмутился переводчик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ООН также осудила нападение протестующих в Новых Санжарах на эвакуированных Украиной из Китая граждан.

  • Напомним, Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

  • На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы. Самолет приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.

  • Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

  • Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.

  • Сами местные обвинили СМИ в клевете. Люди утверждают, что якобы стали жертвами одностороннего освещения информации, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина
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Комментарии
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Odessa Max
Odessa Max
Это фиаско, братан
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Китaйсы уже дaже в счет Мaцкoвию не берут, oни ее уже считaют свoей территoрией: "Если Укрaинa тaк принялa свoих сoбственных грaждaн, тo я предстaвляю, кaк мы ее легкo рaзoрвем, если будет вoйнa, тaк кaк мoи дети нaмнoгo сплoченнее укрaинцев"
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россия москва
россия москва
Инкогнито Назар, де.бил нэзалэжний по теме май-д.а.н.у.т.о.го населения уркаины способен что-то сказать?
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Жрут живьем крыс, змей, тараканов - узкоглазые животные - и еще лезут поучать других как им жить.
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россия москва
россия москва
Глущенко Александр, де.бил нэзалэжний так и вы из породы - свиней.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Глущенко Александр, Ты бы лично сам бы перестрелял бы тех кого самолёт привёз))))))))))))))))))Ты настоящий украинец))))
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