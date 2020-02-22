Видео с массовыми протестами в Новых Санжарах попало на страницы китайских СМИ и вызвало там ажиотаж. Так, граждане КНР выразили мнение, что такое поведение украинцев свидетельствует о том, что их очень легко победить в войне.

Об этом написал на своей странице в Facebook переводчик китайского языка, украинец Сергей Китайский, показав самые рейтинговые критичные комментарии китайцев о событиях в Украине.

"Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы ее легко разорвем, если будет война, так как мои дети намного сплоченнее украинцев", – говорится в первом комментарии, который собрал 4 тысячи лайков.

Второй комментарий получил еще больше реакций – 5 тысяч. В нем китайский пользователь сети пишет, что крайне безрассудно и постыдно так поступать со своими близкими перед лицом эпидемии.

Протесты в Новых Санжарах "Антикор"

"Сейчас их сердца и надежды разбиты, у этих украинцев остались только теплые воспоминания о полученной ими любви в Ухане", – с осуждением отмечают в еще одном топовом по количеству охвата комментарии с 2 тысячами лайков.

Кроме того, китайские пользователи сети отметили, что те, кто остался в Ухане, находятся в большей безопасности, чем в Украине.

"Это просто несколько комментариев подряд под одной новостью. Все понятно, думаю. Это позор на всю планету. Без преувеличений. Стыд", – возмутился переводчик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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