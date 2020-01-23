Пострадают дети: выяснилась опасность "цифровой зависимости" у взрослых

Дети, чьи родители уделяют им мало внимания из-за чрезмерной увлеченности гаджетами, страдают страдают от замкнутости и более склонны к депрессии.

К такому выводу пришли китайские ученые. Исследовав тему взаимоотношений взрослых и детей в цифровую эпоху, они также выделили такое понятие, как "родительский фаббинг" (пренебрежительное отношение), сообщает Daily Mail.

Отмечается, что исследователи изучили поведение 530-и детей в возрасте от 10 до 18 лет, попросив их ответить на вопросы анкеты.

"Родительский фаббинг" приводит к депрессии у детей Trouw

В них участники должны были рассказать, сколько времени они проводят с родителями и довольны ли общением с ними. Помимо этого, у респондентов спрашивали о том, пользуются ли взрослые в их семье гаджетами, например, во время совместных трапез.

Так, выяснилось, что дети, которые признались, что чувствовали игнорирование со стороны родителей, продемонстрировали больше симптомов депрессии, нежели те, кто без каких-либо препятствий получал внимание взрослых.

В связи с этим ученые напомнили, что обществу необходимо задуматься об информировании молодых родителей о том, какой вред они наносит детям своим неконтролируемым использованием электронных устройств.

По словам авторов исследования, взрослым нужно находить время не только на общение с ребенком и заботу о нем, но и демонстрировать здоровое поведение и привычки.

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог Любовь Прудеус рассказала, каким образом цифровые устройства меняют психику детей и какими проблемами это может обернуться в будущем.

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