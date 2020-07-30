Китай скрывал вспышку коронавируса: ученый раскрыл новые доказательства

По словам исследователя Юэна Квок-юнга, за неделю до того, как новый коронавирус был впервые объявлен в январе, китайское правительство знало, что он может распространяться от человека к человеку.

К такому выводу пришел исследователь из Университета Гонконга, сообщает BBC. Эксперт утверждает, что 12 января предупредил правительство о подозрении на передачу вируса SARS-CoV-2 от человека, что привело к появлению COVID-19, однако его предупреждения не были опубликованы до 19 января.

Юн, который помог выявить вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002 году, диагностировал семью из семи человек с новым коронавирусом в Шэньчжэне, в 1100 километрах от Уханя, который считается первым эпицентром пандемии.

Только несколько членов семьи были в Ухане, что вызвало опасение об инфекционной природе вируса. Юэн сказал, что он немедленно сообщил об этом властям в Пекине.

По словам профессора Юэна, вещественные доказательства были уничтожены, и реакция китайского правительства на клинические результаты была медленной.

Помимо сокрытия того факта, что эта болезнь может передаваться среди людей, Пекин, как сообщается, поручил ученым и врачам хранить молчание об этой ситуации.

Тем не менее, они пытались предупредить друг друга о серьезности нового коронавируса. Однако им было приказано остановиться.

Как писал OBOZREVATEL ранее, специалисты Всемирной организации здравоохранения дали неутешительный прогноз по коллективному иммунитету к коронавирусу.