''Кислотная язва'': в Крыму забили тревогу из-за последствий химатаки

Жители аннексированного крымского города Армянск, который потерпает от последствий экологической катастрофы, пожаловались на серьезные проблемы со здоровьем.
Подтверждающие скриншоты из местного паблика опубликовал в Twitter блогер Крымский бандеровец. "Прочтите свежие комментарии из места, которое превратили в кислотную язву", – написал он.
Отмечается, что к крымчанам обратился житель российского города Сибай, где из-за массовой добычи руды столкнулись с похожими последствиями. "Всем ставят ОРВИ или пневмонию. Была ли у вас эвакуация? А какие меры предприняли?" – поинтересовался автор.
Армянск
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В ответ пользователи рассказали об ужасающих последствиях химатаки. "Вонь и сейчас периодически наблюдается. Люди перестали об этом говорить. Боюсь подумать, что летом будет. Мы с ребенком уехали, осенью уже поставили астму. Но все родные и близкие остались", – ответила жительница Армянска.
"Все и сейчас есть. У моего ребенка снова сыпь, у знакомых тоже, даже рвота и тошнота", "ОРВИ – дежурный диагноз, другого не дождетесь", – написали в комментариях.
В Крыму отметили также масштабы катастрофы в российском Сибае. "Вы ту воронку видели? Язва! Как и наш отстойник. Никто не вывозит и таких очагов по России десятки", – возмутились в сети.
В Сибае расположен один из крупнейших карьеров руды
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Крым. До оккупации Армянск не славился экологически чистым воздухом, но оккупанты превратили город и его окрестности в зону экологического бедствия. Прочтите свежие комментарии из города, который превратили в кислотную язву pic.twitter.com/VXMBUwC9Ff— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 29 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь с 23 на 24 августа 2018 года в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества. Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят. У людей першило в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывалась сыпью.
Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.
14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили Позже жители рассказали, что дышать стало легче, но они испытывали головную боль и перепады давления.
6 октября стало известно, что выброс химических веществ из кислотонакопителя завода "Крымский титан" продолжился, из-за чего даже военные начали уезжать из города.
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