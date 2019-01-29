|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Кислотная язва'': в Крыму забили тревогу из-за последствий химатаки

1.9тЧитать материал на украинском

Жители аннексированного крымского города Армянск, который потерпает от последствий экологической катастрофы, пожаловались на серьезные проблемы со здоровьем.

Подтверждающие скриншоты из местного паблика опубликовал в Twitter блогер Крымский бандеровец. "Прочтите свежие комментарии из места, которое превратили в кислотную язву", – написал он.

Отмечается, что к крымчанам обратился житель российского города Сибай, где из-за массовой добычи руды столкнулись с похожими последствиями. "Всем ставят ОРВИ или пневмонию. Была ли у вас эвакуация? А какие меры предприняли?" – поинтересовался автор.

Новости
''Смотреть страшно'': как выглядит Армянск после экокатастрофы. Фотофакт

Армянск

Армянск

112.ua

В ответ пользователи рассказали об ужасающих последствиях химатаки. "Вонь и сейчас периодически наблюдается. Люди перестали об этом говорить. Боюсь подумать, что летом будет. Мы с ребенком уехали, осенью уже поставили астму. Но все родные и близкие остались", – ответила жительница Армянска.

"Все и сейчас есть. У моего ребенка снова сыпь, у знакомых тоже, даже рвота и тошнота", "ОРВИ – дежурный диагноз, другого не дождетесь", – написали в комментариях.

''Кислотная язва'': в Крыму забили тревогу из-за последствий химатаки

В Крыму отметили также масштабы катастрофы в российском Сибае. "Вы ту воронку видели? Язва! Как и наш отстойник. Никто не вывозит и таких очагов по России десятки", – возмутились в сети.

В Сибае расположен один из крупнейших карьеров руды

В Сибае расположен один из крупнейших карьеров руды

lookmytrips.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а шо такое крысяне? шо за вой? это ж камни с неба! будет еще!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ohremenko Andrey, никакого "воя", кугут. :-))) Это враньё Ваших тупых журналёров. :-) А русские блокаду Ленинграда выдержали - и с блокадой кугутами Крыма справятся. :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наши блоги