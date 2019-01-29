''Кислотная язва'': в Крыму забили тревогу из-за последствий химатаки

Жители аннексированного крымского города Армянск, который потерпает от последствий экологической катастрофы, пожаловались на серьезные проблемы со здоровьем.

Подтверждающие скриншоты из местного паблика опубликовал в Twitter блогер Крымский бандеровец. "Прочтите свежие комментарии из места, которое превратили в кислотную язву", – написал он.

Отмечается, что к крымчанам обратился житель российского города Сибай, где из-за массовой добычи руды столкнулись с похожими последствиями. "Всем ставят ОРВИ или пневмонию. Была ли у вас эвакуация? А какие меры предприняли?" – поинтересовался автор.

Армянск 112.ua

В ответ пользователи рассказали об ужасающих последствиях химатаки. "Вонь и сейчас периодически наблюдается. Люди перестали об этом говорить. Боюсь подумать, что летом будет. Мы с ребенком уехали, осенью уже поставили астму. Но все родные и близкие остались", – ответила жительница Армянска.

"Все и сейчас есть. У моего ребенка снова сыпь, у знакомых тоже, даже рвота и тошнота", "ОРВИ – дежурный диагноз, другого не дождетесь", – написали в комментариях.

В Крыму отметили также масштабы катастрофы в российском Сибае. "Вы ту воронку видели? Язва! Как и наш отстойник. Никто не вывозит и таких очагов по России десятки", – возмутились в сети.

В Сибае расположен один из крупнейших карьеров руды lookmytrips.com

Крым. До оккупации Армянск не славился экологически чистым воздухом, но оккупанты превратили город и его окрестности в зону экологического бедствия. Прочтите свежие комментарии из города, который превратили в кислотную язву pic.twitter.com/VXMBUwC9Ff — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 29 января 2019 г.

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