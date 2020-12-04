"Умирать за 4 тысячи никто не хочет": на Ривненщине больницы забиты COVID-пациентами, но врачей не хватает. Эксклюзив

В Ривне, как и во многих других городах Украины, катастрофически не хватает кислорода для больных COVID-19 пациентов. Чиновники докладывают, что у них приготовлено 1500 коек для пациентов, но волонтеры рассказывают, что на самом деле далеко не ко всем из них подведен кислород. А подышать таким дефицитным газом можно только по очереди.

К тому же в регионе искажается статистика по умершим от вируса. Людей с низкой сатурацией выписывают домой и оставляют один на один с проблемой нехватки кислорода. И если человек умирает, то в справке о смерти никто не указывает, что он был болен коронавирусом.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Больницы забиты пациентами

Рив ненская область оказалась на грани коллапса. Тут есть больницы, где занято 100% коек для больных коронавирусом. Однако есть и такие, где занята только половина мест. Причина – в области плохо организована логистика госпитализации пациентов.

К тому же далеко не все руководители больниц согласны с тем, чтобы на базе их учреждений разворачивали госпитали для больных COVID-19. Так, например, категорически против этого выступили в городском управлении здравоохранения.

В Ривне не хотят отдавать под госпиталь центральную городскую больницу. Чиновники мотивируют это тем, что в больнице работает неврологическое и челюстно-лицевое отделения, которые очень необходимы. А также в больнице до сих пор не подумали о том, чтобы обеспечить пациентов кислородом. Тут всего 80 точек при выделенном под коронавирус 241 месте.

В Ривненской области в некоторых больницах уже закончились места

В то же время в области не хватает мест для госпитализации. Поэтому недавно тут решили перепрофилировать еще несколько медучреждений под лечение больных коронавирусом. Кроме Ривненской городской больницы речь идет о Дубенской, Костопольской, Сарненской, Рокитневской центральных больницах.

Заместитель главного врача Сарненской центральной районной больницы Виталий Роенко говорит, что в их реанимации стабильно заняты 100% мест. Больных много.

"У нас на сегодня 80 больных, из них 15 – тяжелые. Кислородных концентраторов достаточно, а вот кислородные точки в декабре будем проводить дополнительно. Но пока у нас не было ситуации, что нужно выбирать кому дать кислород, а у кого забрать", – уверяет OBOZREVATEL Роенко.

После выписки скрывают причины смерти

Волонтер из Ривне Виктория Шинкаренко уверяет, что на самом деле статистика смертей от коронавируса в области занижена. Причина в том, что люди могут умирать не сразу в больнице, а через неделю или через месяц после того как их выписали домой.

В области искажают статистику смертей

"После того как люди заразились коронавирусом, у них повредились легкие на 50-70%. И они стали кислородозависимыми. В больнице пациенты прошли лечение медпрепаратами, и теперь предстоит долгая реабилитация кислородом. Но поскольку у них уже выработаны антитела, а тест отрицательный, то их выписывают.

Я понимаю врачей, они уже не имеют права держать таких пациентов в больнице, нужно освобождать места для новых больных. И если человек уже дома без кислорода умирает, то в причине смерти указывают сердечную недостаточность либо еще что-то. Но то, что на самом деле человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом, никто не пишет", – рассказывает OBOZREVATEL Шинкаренко.

Сейчас волонтер постоянно добывает кислородные концентраторы для таких людей, чтобы хотя бы дать шанс выжить.

Волонтер теперь добывает кислородные концентраторы Facebook Виктории Шинкаренко

"Но это ведь не волонтерская работа. Я уже давно, еще в марте, говорила нашему областному горздраву, нашему губернатору: купите и установите в нескольких больницах кислородные генераторы. Это такие станции, которые вырабатывают кислород просто из воздуха. Такая станция обойдется в 5 млн грн, но вы каждый месяц будете экономить по миллиону гривен на том, что везете кислород со Львова в Ривне. Каждый день – это примерно 40 тысяч гривен.

Если машина по пути ломается или на производстве что-то случилось, то все останавливается. Когда нет вовремя этого кислорода, то санитарка или медсестра ночью выходит и переключает кислород на десять баллонов, которые стоят про запас на такие случаи. Разве это дело", – говорит Шинкаренко.

Волонтер заказывает концентраторы для инфицированных Facebook Виктории Шинкаренко

Кислородных точек не хватает

Также волонтер рассказывает, что кислородных точек в Ривне не хватает . Чиновники в свои отчеты записывают все, даже то, что привезли волонтеры.

"У них в палате на четырех пациентов оборудована только одна кислородная точка. И они пишут, что у них четыре кислородных места. А то, что они дают людям дышать по очереди, об этом они не сообщают. Я не могу добиться от областных властей, которые говорят, что у них 1500 ковидных коек, так сколько же из них на самом деле подключены к кислородным точкам? Эту информацию не дают", – рассказывает Шинкаренко.

Каждая кислородная бочка, которая сейчас установлена в больнице, рассчитана только на 80 точек. То есть когда в обычной реанимации городской или областной больницы появляются пациенты с COVID-19 и точек становится больше, то давление в трассе просто падает.

Также волонтер предлагает властям создать мобильные бригады, которые будут ездить по городу или по району и давать возможность больным людям подышать кислородом от концентратора.

"Кому-то нужно подышать несколько часов в день, кому-то – несколько раз в день. Но мы сможем спасти людей. Но никому это не нужно", – удивляется волонтер.

То без чего больные уже не могут обойтись Facebook Виктории Шинкаренко

Сколько в области больных на самом деле – узнать невозможно

Также в Ривненской области, как и по Украине, всю статистику по заболеванию коронавирусом можно умножать на пять. Поскольку очень многие члены семьи, которые контактируют с больным, просто уже не проводят дорогие тесты.

Они понимают, что тоже больны коронавирусом, но переносят его легче, поэтому лечатся дома. Никто их в статистику просто не включает.

Скоро некому будет лечить людей

Украина теряет медиков

Также в области не хватает врачей и младшего медицинского персонала. По словам Шинкаренко, еще в начале пандемии из больниц уволились санитарки. Потому что как правило это женщины из группы риска. А умирать за 3,5-4 тысячи гривен никто не хочет. И теперь есть больницы, где на 2-м этаже только три санитарки.

"А 9 ноября польское правительство приняло решение брать на работу врачей из таких стран как Украина и Беларусь, по упрощенной процедуре. Т.е. без всякой карты поляка и т.п. Достаточно опыта работы и диплома. Так вот на первую очередь комиссии, которая будет рассматривать кандидатуры, заявления подали 480 врачей. Думаю, скоро у нас медиков уже не будет при таких зарплатах и при таком отношении", – считает Шинкаренко.