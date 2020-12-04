'Умирать за 4 тысячи никто не хочет': на Ривненщине больницы забиты COVID-пациентами, но врачей не хватает. Эксклюзив

В Ривне, как и во многих других городах Украины, катастрофически не хватает кислорода для больных COVID-19 пациентов. Чиновники докладывают, что у них приготовлено 1500 коек для пациентов, но волонтеры рассказывают, что на самом деле далеко не ко всем из них подведен кислород. А подышать таким дефицитным газом можно только по очереди.

К тому же в регионе искажается статистика по умершим от вируса. Людей с низкой сатурацией выписывают домой и оставляют один на один с проблемой нехватки кислорода. И если человек умирает, то в справке о смерти никто не указывает, что он был болен коронавирусом.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Рив ненская область оказалась на грани коллапса. Тут есть больницы, где занято 100% коек для больных коронавирусом. Однако есть и такие, где занята только половина мест. Причина – в области плохо организована логистика госпитализации пациентов.

К тому же далеко не все руководители больниц согласны с тем, чтобы на базе их учреждений разворачивали госпитали для больных COVID-19. Так, например, категорически против этого выступили в городском управлении здравоохранения.

В Ривне не хотят отдавать под госпиталь центральную городскую больницу. Чиновники мотивируют это тем, что в больнице работает неврологическое и челюстно-лицевое отделения, которые очень необходимы. А также в больнице до сих пор не подумали о том, чтобы обеспечить пациентов кислородом. Тут всего 80 точек при выделенном под коронавирус 241 месте.

В то же время в области не хватает мест для госпитализации. Поэтому недавно тут решили перепрофилировать еще несколько медучреждений под лечение больных коронавирусом. Кроме Ривненской городской больницы речь идет о Дубенской, Костопольской, Сарненской, Рокитневской центральных больницах.

Заместитель главного врача Сарненской центральной районной больницы Виталий Роенко говорит, что в их реанимации стабильно заняты 100% мест. Больных много.

"У нас на сегодня 80 больных, из них 15 – тяжелые. Кислородных концентраторов достаточно, а вот кислородные точки в декабре будем проводить дополнительно. Но пока у нас не было ситуации, что нужно выбирать кому дать кислород, а у кого забрать", – уверяет OBOZREVATEL Роенко.

Волонтер из Ривне Виктория Шинкаренко уверяет, что на самом деле статистика смертей от коронавируса в области занижена. Причина в том, что люди могут умирать не сразу в больнице, а через неделю или через месяц после того как их выписали домой.

"После того как люди заразились коронавирусом, у них повредились легкие на 50-70%. И они стали кислородозависимыми. В больнице пациенты прошли лечение медпрепаратами, и теперь предстоит долгая реабилитация кислородом. Но поскольку у них уже выработаны антитела, а тест отрицательный, то их выписывают.

Я понимаю врачей, они уже не имеют права держать таких пациентов в больнице, нужно освобождать места для новых больных. И если человек уже дома без кислорода умирает, то в причине смерти указывают сердечную недостаточность либо еще что-то. Но то, что на самом деле человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом, никто не пишет", – рассказывает OBOZREVATEL Шинкаренко.

Сейчас волонтер постоянно добывает кислородные концентраторы для таких людей, чтобы хотя бы дать шанс выжить.

"Но это ведь не волонтерская работа. Я уже давно, еще в марте, говорила нашему областному горздраву, нашему губернатору: купите и установите в нескольких больницах кислородные генераторы. Это такие станции, которые вырабатывают кислород просто из воздуха. Такая станция обойдется в 5 млн грн, но вы каждый месяц будете экономить по миллиону гривен на том, что везете кислород со Львова в Ривне. Каждый день – это примерно 40 тысяч гривен.

Если машина по пути ломается или на производстве что-то случилось, то все останавливается. Когда нет вовремя этого кислорода, то санитарка или медсестра ночью выходит и переключает кислород на десять баллонов, которые стоят про запас на такие случаи. Разве это дело", – говорит Шинкаренко.

Также волонтер рассказывает, что кислородных точек в Ривне не хватает . Чиновники в свои отчеты записывают все, даже то, что привезли волонтеры.

"У них в палате на четырех пациентов оборудована только одна кислородная точка. И они пишут, что у них четыре кислородных места. А то, что они дают людям дышать по очереди, об этом они не сообщают. Я не могу добиться от областных властей, которые говорят, что у них 1500 ковидных коек, так сколько же из них на самом деле подключены к кислородным точкам? Эту информацию не дают", – рассказывает Шинкаренко.

Каждая кислородная бочка, которая сейчас установлена в больнице, рассчитана только на 80 точек. То есть когда в обычной реанимации городской или областной больницы появляются пациенты с COVID-19 и точек становится больше, то давление в трассе просто падает.

Также волонтер предлагает властям создать мобильные бригады, которые будут ездить по городу или по району и давать возможность больным людям подышать кислородом от концентратора.

"Кому-то нужно подышать несколько часов в день, кому-то – несколько раз в день. Но мы сможем спасти людей. Но никому это не нужно", – удивляется волонтер.

Также в Ривненской области, как и по Украине, всю статистику по заболеванию коронавирусом можно умножать на пять. Поскольку очень многие члены семьи, которые контактируют с больным, просто уже не проводят дорогие тесты.

Они понимают, что тоже больны коронавирусом, но переносят его легче, поэтому лечатся дома. Никто их в статистику просто не включает.

Также в области не хватает врачей и младшего медицинского персонала. По словам Шинкаренко, еще в начале пандемии из больниц уволились санитарки. Потому что как правило это женщины из группы риска. А умирать за 3,5-4 тысячи гривен никто не хочет. И теперь есть больницы, где на 2-м этаже только три санитарки.

"А 9 ноября польское правительство приняло решение брать на работу врачей из таких стран как Украина и Беларусь, по упрощенной процедуре. Т.е. без всякой карты поляка и т.п. Достаточно опыта работы и диплома. Так вот на первую очередь комиссии, которая будет рассматривать кандидатуры, заявления подали 480 врачей. Думаю, скоро у нас медиков уже не будет при таких зарплатах и при таком отношении", – считает Шинкаренко.