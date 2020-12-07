"Спасти всех просто невозможно": что происходит в COVID-больницах Черниговщины. Эксклюзив

На Черниговщине не хватает врачей и медсестер, а больницы забиты больными. В области пациентов с коронавирусом уже выписывают по ускоренной процедуре, буквально выставляя на улицу. А в резерве под госпитали местные власти держат спортзалы и неработающую колонию.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Не хватает ни врачей, ни мест для больных

Именно в Черниговской области больную коронавирусом пенсионерку выгнали из больницы на улицу. Тогда по приказу сверху врачи Бобровицкой инфекционной больницы освобождали места в переполненном медучреждении для тяжелых пациентов. В результате 74-летняя Катерина Ивановна Самусь умерла.

Однако врачи своей вины не признают, они уверяют, что якобы больная женщина сама попросилась домой.

Катерина Самусь умерла после выписки из инфекционной больницы Скрин видео

А пару месяцев назад жители села Нехаевка на Черниговщине остались без семейного врача. Он умер от коронавируса, а на его место нового найти не могут. Об этом сообщило Громадське.

Также в Прилуках на Черниговщине в амбулатории при детской поликлинике нет ни одного семейного врача. Людям с коронавирусом не к кому обратиться. "Мы звонили в эту амбулаторию, так там все врачи на больничном. На приеме только медсестры, которые могут выписать больничный", – говорит OBOZREVATEL Татьяна Архипенко.

Та же ситуация и в селе Сухополова Прилукского района. Там семейный доктор ушла на больничный и люди остались без помощи.

В центральной больнице Прилук врачи вынуждены из 4-местных палат делать 6-местные, а тех, кому не хватило места, кладут в коридоре. Тут на 80 койках уже лежат более 90 человек, а тяжелых, на кислородной поддержке – 50.

В больницах области больным не хватает кислорода

Наготове колония в Прилуках

Всего же в области под COVID-19 выделено 1398 коек, более 60% из них уже заняты. Власти уверяют, что 50% коек в 18 опорных больницах обеспечены кислородом. Однако, как рассказывают сами медицинские работники, ситуация с местами и кислородом в области далеко не из лучших.

Местные власти уже заявили, что планируют открывать дополнительные места в двух спортзалах в Чернигове и Нежине, там поместятся 150-200 коек. А также в резерве есть и законсервированная колония в Прилуках. Туда тоже могут свозить больных COVID-19.

Только без оборудования этих помещений кислородными станциями перепрофилировать их нет никакого смысла.

Пациентам приходится дышать спасительным газом по очереди

"Кислородных точек катастрофически не хватает. Только сейчас стали проводить дополнительные трассы. Не хватает и баллонов с газом, их не всегда вовремя привозят. С наступлением холодов трубы замерзают, их приходится отогревать подручными средствами. Но люди уже страдают из-за нехватки газа. У нас на трех пациентов одна точка и люди вынуждены делиться. Дышат по очереди. Не всегда эти точки в рабочем состоянии, они выходят из строя. Есть проблемы с ИВЛ, они постоянно ломаются. Бывает из трех аппаратов в рабочем состоянии только один. И думаешь, не появится ли еще один тяжелый больной на твоей смене, для которого ИВЛа просто не хватит.

Один из водителей скорой в Чернигове рассказал, что как-то им пришлось несколько часов возить пожилого пациента по городу. "Все отказывались принимать, нигде не было мест. Пока уже матом не покрыли, тогда что-то нашли", – говорит водитель.

Во многих больницах не хватает медсестер, санитарок и врачей. Часть из них тоже болеют, а часть просто уволилась, опасаясь заражения.

Не хватает ни врачей, ни медсестер

"У нас на смене на каждую медсестру порой приходится 20-25 пациентов. Присесть не успеваешь, пот градом. Но самое ужасное, что помогать людям нечем. Кому дать подышать кислородом уже выбираешь – если у одного сатурация около 85%, а у другого ниже, то спасаешь его. Второго уговариваешь спокойно полежать и подождать. Но люди умирают каждый день. Спасти всех просто невозможно. То что трупы не успевают выносить, так это обычное дело, особенно ночью. Кладут под стеночку, рано утром на каталку и в морг. А кто будет носить? Медсестры, которые разрываются между тяжело больными?" – рассказывает медсестра из Чернигова.

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