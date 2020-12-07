'Спасти всех просто невозможно': что происходит в COVID-больницах Черниговщины. Эксклюзив

На Черниговщине не хватает врачей и медсестер, а больницы забиты больными. В области пациентов с коронавирусом уже выписывают по ускоренной процедуре, буквально выставляя на улицу. А в резерве под госпитали местные власти держат спортзалы и неработающую колонию.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Именно в Черниговской области больную коронавирусом пенсионерку выгнали из больницы на улицу. Тогда по приказу сверху врачи Бобровицкой инфекционной больницы освобождали места в переполненном медучреждении для тяжелых пациентов. В результате 74-летняя Катерина Ивановна Самусь умерла.

Однако врачи своей вины не признают, они уверяют, что якобы больная женщина сама попросилась домой.

А пару месяцев назад жители села Нехаевка на Черниговщине остались без семейного врача. Он умер от коронавируса, а на его место нового найти не могут. Об этом сообщило Громадське.

Также в Прилуках на Черниговщине в амбулатории при детской поликлинике нет ни одного семейного врача. Людям с коронавирусом не к кому обратиться. "Мы звонили в эту амбулаторию, так там все врачи на больничном. На приеме только медсестры, которые могут выписать больничный", – говорит OBOZREVATEL Татьяна Архипенко.

Та же ситуация и в селе Сухополова Прилукского района. Там семейный доктор ушла на больничный и люди остались без помощи.

В центральной больнице Прилук врачи вынуждены из 4-местных палат делать 6-местные, а тех, кому не хватило места, кладут в коридоре. Тут на 80 койках уже лежат более 90 человек, а тяжелых, на кислородной поддержке – 50.

Всего же в области под COVID-19 выделено 1398 коек, более 60% из них уже заняты. Власти уверяют, что 50% коек в 18 опорных больницах обеспечены кислородом. Однако, как рассказывают сами медицинские работники, ситуация с местами и кислородом в области далеко не из лучших.

Местные власти уже заявили, что планируют открывать дополнительные места в двух спортзалах в Чернигове и Нежине, там поместятся 150-200 коек. А также в резерве есть и законсервированная колония в Прилуках. Туда тоже могут свозить больных COVID-19.

Только без оборудования этих помещений кислородными станциями перепрофилировать их нет никакого смысла.

"Кислородных точек катастрофически не хватает. Только сейчас стали проводить дополнительные трассы. Не хватает и баллонов с газом, их не всегда вовремя привозят. С наступлением холодов трубы замерзают, их приходится отогревать подручными средствами. Но люди уже страдают из-за нехватки газа. У нас на трех пациентов одна точка и люди вынуждены делиться. Дышат по очереди. Не всегда эти точки в рабочем состоянии, они выходят из строя. Есть проблемы с ИВЛ, они постоянно ломаются. Бывает из трех аппаратов в рабочем состоянии только один. И думаешь, не появится ли еще один тяжелый больной на твоей смене, для которого ИВЛа просто не хватит.

Один из водителей скорой в Чернигове рассказал, что как-то им пришлось несколько часов возить пожилого пациента по городу. "Все отказывались принимать, нигде не было мест. Пока уже матом не покрыли, тогда что-то нашли", – говорит водитель.

Во многих больницах не хватает медсестер, санитарок и врачей. Часть из них тоже болеют, а часть просто уволилась, опасаясь заражения.

"У нас на смене на каждую медсестру порой приходится 20-25 пациентов. Присесть не успеваешь, пот градом. Но самое ужасное, что помогать людям нечем. Кому дать подышать кислородом уже выбираешь – если у одного сатурация около 85%, а у другого ниже, то спасаешь его. Второго уговариваешь спокойно полежать и подождать. Но люди умирают каждый день. Спасти всех просто невозможно. То что трупы не успевают выносить, так это обычное дело, особенно ночью. Кладут под стеночку, рано утром на каталку и в морг. А кто будет носить? Медсестры, которые разрываются между тяжело больными?" – рассказывает медсестра из Чернигова.

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