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6 апреля • обновлено в 03:54
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Кишат микробами: названы самые опасные предметы в супермаркетах

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Несмотря на то, что современные супермаркеты кажутся чистыми и безопасными, на самом деле в их помещениях может быть множество болезнетворных микробов и бактерий.

Прячутся они чуть ли не в каждом уголке, из-за чего люди могут легко принести их в дом вместе с покупками. О самых загрязненных точках в больших магазинах, где нужно быть особенно внимательными, пишет Medicinform.net.

На различных предметах в супермаркетах живет множество бактерий

На различных предметах в супермаркетах живет множество бактерий

Тележки и корзинки

Эти предметы являются одними из самых загрязненных опасными микроорганизмами предметов в супермаркете. По данным испанских ученых, порядка 50% ручек тележек и корзин поражены энтеробактериями, поскольку ежедневно за них берутся сотни людей с различными, пусть и не вирусными, но опасными заболеваниями. Поэтому, прежде чем хвататься за них, эксперты настоятельно рекомендуют сперва протирать ручки дезинфицирующими салфетками.

Двери холодильников

Еще один опасный объект в магазинах – все дверцы и ручки холодильников, а также морозильных камер, где хранят напитки, замороженные продукты или свежее мясо. Исследователи утверждают, что одна ручка на магазинном холодильнике содержит более чем 33 тысячи бактерий и микробов. Следовательно, перед тем, как открывать дверцу, сначала продезинфицируйте ее, или используйте одноразовые перчатки.

Эксперты рекомендуют протирать ручки тележек и холодильников в супермаркетах дезинфицирующими салфетками

Эксперты рекомендуют протирать ручки тележек и холодильников в супермаркетах дезинфицирующими салфетками

Замороженные продукты

Как известно, в разорванный пакет или коробку очень легко попадают болезнетворные микроорганизмы. Поэтому перед покупкой таких продуктов убедитесь, что они герметично упакованы и не протекают.

Сумка для покупок

Сейчас многие покупатели отказываются от одноразовых пакетов и переходят на тканевую сумку для продуктов. Хотя нужно отметить, что именно на ней может содержаться большое количество микробов. Поэтому специалисты рекомендуют после каждого использования мыть ее с мылом, особенно если вы несли в ней скоропортящиеся продукты.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт рассказал, нужно ли дезинфицировать продукты из супермаркета, чтобы не "принести" домой коронавирус.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина
Теги
продукты супермаркет
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